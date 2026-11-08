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Statisíce domácností bez proudu. Rusko udeřilo na ukrajinskou energetickou síť

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  10:30aktualizováno  10:30
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Více než 600 tisíc domácností zůstalo po nočních ruských útocích na energetickou síť v Dněpropetrovské oblasti bez proudu. V neděli to oznámil šéf oblastní vojenské správy Oleksandr Hanža na platformě Telegram. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že armáda pokračuje v útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.

Válka na Ukrajině

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„Nemocnice a zařízení kritické infrastruktury přecházejí na napájení z generátorů. Energetici již pracují na obnovení dodávek elektřiny, jejich práci však komplikuje neustálé ostřelování,“ napsal ráno na telegramu Hanža.

Rusko udeřilo v noci na Kyjev balistickými raketami. (7. listopadu 2026)
Rusko udeřilo v noci na Kyjev balistickými raketami. (7. listopadu 2026)
Rusko udeřilo v noci na Kyjev balistickými raketami. (7. listopadu 2026)
Rusko udeřilo v noci na Kyjev balistickými raketami. (7. listopadu 2026)
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Ukrajinská armáda v neděli ráno oznámila, že její jednotky v noci zneškodnily 137 ze 164 ruských útočných bezpilotních letounů. Podle ní ruská armáda na Ukrajinu útočila i třemi řízenými střelami Ch-59/69.

Také Ukrajina, kterou ruská armáda napadla v únoru 2022, znovu útočila na ruské území. Ruské ministerstvo obrany ráno uvedlo, že v noci ruské jednotky odrazily na 411 ukrajinských dronů.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu na platformě Telegram napsal, že se Rusko snaží uvrhnout celou jeho zemi do blackoutu a že proto spoléhá i na americkou pomoc.

Obvinil také Moskvu, že zesílila útoky proti Ukrajině, aby zvýšila tlak na Kyjev před americko-rusko-ukrajinskými mírovými rozhovory. Ty se mají konat příští týden v Abú Zabí.

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