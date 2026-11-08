Statisíce domácností bez proudu. Rusko udeřilo na ukrajinskou energetickou síť

Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
„Nemocnice a zařízení kritické infrastruktury přecházejí na napájení z generátorů. Energetici již pracují na obnovení dodávek elektřiny, jejich práci však komplikuje neustálé ostřelování,“ napsal ráno na telegramu Hanža.
Ukrajinská armáda v neděli ráno oznámila, že její jednotky v noci zneškodnily 137 ze 164 ruských útočných bezpilotních letounů. Podle ní ruská armáda na Ukrajinu útočila i třemi řízenými střelami Ch-59/69.
Také Ukrajina, kterou ruská armáda napadla v únoru 2022, znovu útočila na ruské území. Ruské ministerstvo obrany ráno uvedlo, že v noci ruské jednotky odrazily na 411 ukrajinských dronů.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu na platformě Telegram napsal, že se Rusko snaží uvrhnout celou jeho zemi do blackoutu a že proto spoléhá i na americkou pomoc.
Obvinil také Moskvu, že zesílila útoky proti Ukrajině, aby zvýšila tlak na Kyjev před americko-rusko-ukrajinskými mírovými rozhovory. Ty se mají konat příští týden v Abú Zabí.