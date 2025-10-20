AfD chce udělit Trumpovi čestné občanství v rodné hroudě jeho předků

Strana Alternativa pro Německo (AfD) chce americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi udělit čestné občanství západoněmeckého zemského okresu Bad Dürkheim. Oznámil to předseda místní frakce strany. Trumpovi předci pocházejí z vinařského městečka Kallstadt, které leží právě v okrese Bad Dürkheim ve spolkové zemi Porýní-Falc.
„Impulsem pro podání žádosti (o udělení čestného občanství) do okresního sněmu bylo to, že Donald Trump uklidnil konflikt v Gaze a postaral se o to, že izraelští rukojmí a osm německých rukojmích se dostalo na svobodu,“ uvedl předseda místní frakce AfD Thomas Stephan. Dodal, že roli v rozhodnutí hrál také původ amerického prezidenta.

Prarodiče současného šéfa Bílého domu Friedrich a Elisabeth Trumpovi odešli do Spojených států z Kallstadtu na konci 19. století. Německý kancléř Friedrich Merz v prvním telefonátu s Trumpem poté, co byl zvolen do čela německé vlády, prezidenta pozval na návštěvu rodného města jeho předků.

Naposledy byl Trump v Německu krátce ještě za svého prvního mandátu v roce 2018, kdy se cestou z Iráku zastavil na americké letecké základně Ramstein v západním Německu. Kallstadt leží jen zhruba 50 kilometrů od základny. Předtím byl Trump v Německu v roce 2017 na summitu skupiny G20 v Hamburku.

O žádosti strany AfD by se v okresním sněmu Bad Dürkheimu mělo hlasovat příští týden ve středu.

