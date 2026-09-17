V Polsku by mohla vzniknout americká vojenská základna, tvrdí Trump

„Pokud k tomu dojde, bude velmi brzy oznámena poloha,“ uvedl Trump s tím, že půjde o historický krok ve spojenectví mezi USA a Polskem.
Agentura Reuters píše, že Nawrocki na Trumpovo oznámení zatím nereagoval, ale šéf jeho kanceláře Zbigniew Bogucki řekl, že jde o „skvělou zprávu pro Polsko“. „Děje se to v době, kdy predátorská podstata Putinova Ruska ohrožuje svobodný svět,“ napsal Bogucki na X.
Oznámení je podle něj mimořádně významné i vzhledem k tomu, že Polsko si dnes připomíná 87. výročí sovětské invaze, která byla důsledkem tajného dodatku k paktu Molotov-Ribbentrop. Dodatek paktu o neútočení mezi nacistickým Německem a Sovětským svazem ze srpna 1939 vymezil sféry vlivu Moskvy a Berlína ve východní Evropě a otevřel cestu k rozpoutání druhé světové války.
Polský ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz 11. září uvedl, že Polsko je připraveno přijmout trvalou přítomnost amerických vojáků na svém území. Náklady by podle něj dosáhly 15 až 17 miliard zlotých (přibližně 84 až 95 miliard korun). Ministr označil tento krok za nejlepší investici do bezpečnosti a zároveň za cíl, o který Varšava dlouhodobě usiluje.
O možnosti vybudovat v Polsku stálou americkou vojenskou základnu hovořil už tehdejší polský prezident Andrzej Duda při návštěvě Bílého domu v roce 2018, během Trumpova prvního funkčního období. Podle tehdejšího plánu se měla základna jmenovat Fort Trump, projekt ale nakonec nebyl realizován.
Polsko nedávno navštívili také náměstek amerického ministra zahraničí pro kontrolu zbraní a mezinárodní bezpečnost Thomas DiNanno a zástupce náměstka ministra obrany pro Evropu a politiku NATO Will Cappelletti.
Šéf zahraničního odboru prezidentské kanceláře Marcin Przydacz dnes řekl, že pokud jde o možné umístění základny, hovoří se o dvou lokalitách. Debaty o tom podle něho pokračují.
V Polsku je v současnosti rozmístěných asi 10.000 amerických vojáků na rotační bázi, v zemi působí i menší stálý americký kontingent, píše agentura PAP.