Trumpova popularita poklesla, je nejmenší od inaugurace. Američany znejistěla cla

Autor: Lidovky.cz , ČTK

23:53 , aktualizováno 23:53

Obliba amerického prezidenta Donalda Trumpa poklesla na 43 procent, což je to nejméně od jeho lednového návratu do Bílého domu, protože Američané znejistěli kvůli zavádění cel a zacházení Trumpovy administrativy s informacemi o vojenském útoku v Jemenu. Vyplývá to z průzkumu agentur Reuters a Ipsos.