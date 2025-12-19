Trump představil novou soutěž. Jeho hry ale nápadně připomínají Hunger Games

Autor:
  23:20aktualizováno  23:20
Prezident Donald Trump představil nový projekt „Patriot Games“, který má být jedním z vrcholů oslav 250 let od vzniku USA. Sportovní klání amerických středoškoláků si ale díky své podobě okamžitě vysloužilo posměšná přirovnání k filmové sérii Hunger Games, ve které spolu z donucení soupeří na život a na smrt mladí lidé vybraní tamním autoritářským režimem.

Plánovaná sportovní soutěž má proběhnout na podzim roku 2026 a má trvat čtyři dny.

„Každý americký stát a teritorium do ní vyšle dvojici mladých sportovců – chlapce a dívku – kteří se utkají v atletických disciplínách,“ uvedl americký prezident. Podle Trumpa má jít o dosud nevídanou přehlídku talentu a vlastenectví, která má oslovit především mladou generaci.

Oznámení ale okamžitě rozpoutalo debatu na sociálních sítích. Řada demokratických politiků i komentátorů začala projekt ironicky srovnávat s populární knižní a filmovou sérií Hunger Games (česky Hladové hry), v níž autoritářský režim nutí mladé lidi soutěžit v brutální televizní show.

Některé příspěvky využívaly přímo citace z filmu, aby poukázaly na to, co považují za znepokojivý tón celé iniciativy.

Trumpova středoškolská soutěž připomíná Hunger Games
Americký prezident Donald Trump tradičně před Dnem díkůvzdání omilostnil dva krocany. (25. listopadu 2025)
Stanley Tucci a Jennifer Lawrencová ve filmu Hunger Games (2012)
Záběr z filmu Hunger Games: Vražedná pomsta
23 fotografií

Žádní transsexuálové, oznámil Trump

Prezident se proti těmto interpretacím ostře vymezil a zdůraznil, že jde o oslavu sportu a národní jednoty. Zároveň zaručil, že se soutěže nezúčastní žádní transsexuální sportovci, čímž zopakoval své předchozí sliby. „Slibuji, že v ženských sportech nebudou hrát muži. To se nestane. Uvidíte všechno, jen ne tohle!“ uvedl.

„Patriot Games“ jsou součástí širšího balíku akcí organizovaných iniciativou Freedom 250, která má zastřešit oslavy takzvaného semiquincentennia, tedy 250. výročí vyhlášení nezávislosti USA.

V plánu jsou například velké státní slavnosti ve Washingtonu, národní veletrh jednotlivých států nebo kulturní a náboženské akce. Trump zároveň prosazuje i výstavbu Národní zahrady amerických hrdinů, kde by se měly objevit sochy historických osobností i vybraných moderních ikon.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.