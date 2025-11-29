USA zavírají dveře cizincům. Po střelbě u Bílého domu Trump pozastavil azyl i víza

Autor: ,
  7:44aktualizováno  7:44
Americká imigrační služba USCIS v pátek pozastavila udělování azylu všem cizincům. Den poté, co americký prezident Donald Trump prohlásil, že zastaví přijímaní migrantů ze zemí třetího světa do USA. Ministerstvo zahraničí zároveň přestalo vydávat víza Afgháncům v reakci na středeční střelbu, při níž podle úřadů afghánský imigrant nedaleko Bílého domu zastřelil příslušnici Národní gardy a těžce zranil jejího kolegu.
Saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán navštívil Bílý dům. Tam ho...

Saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán navštívil Bílý dům. Tam ho přijal americký prezident Donald Trump. (18. listopadu 2025) | foto: AP

Donald Trump (27. listopadu 2025)
Sarah Beckstromová a Andrew Wolfe postřelení při incidentu u Bílého domu.
Dva členové Národní gardy USA byli postřeleni poblíž Bílého domu. (26....
Donald Trump rozmlouvá s evropskými lídry v oválné pracovně při projednávání...
23 fotografií

„USCIS pozastavila všechna azylová rozhodnutí až do chvíle, kdy budeme moci zaručit, že budou všichni cizinci prověřeni a zkontrolováni v maximální možné míře,“ uvedl bez dalších podrobností Edlow.

Trump ve čtvrtek svůj plán zveřejnil krátce poté, co oznámil úmrtí dvacetileté gardistky Sarah Beckstromové, z jejíž vraždy bude obžalován devětadvacetiletý Afghánec, který přišel do země v roce 2021 jako jeden z tisíců lidí, kteří s USA spolupracovali v boji proti Tálibánu.

Ministr zahraničí Marco Rubio v pátek pode Reuters oznámil, že jeho úřad nebude až do odvolání vydávat víza lidem s afghánskými pasy.

Trump se již před tragickou střelbou rozhodl v rámci svého protimigračního plánu výrazně omezit počet lidí, kteří mohou v USA dostat azyl. Bílý dům v říjnu oznámil, že dramaticky sníží počet přijímaných uprchlíků, tedy lidí čelících perzekuci či prchajících před válkou. V následujících 12 měsících jich má být nejvíce 7 500, zatímco za Trumpova předchůdce Joea Bidena to bylo až 125 tisíc.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.