Trump pustil video o rasismu proti bělochům prezidentovi JAR. Ten se divil

Jihoafrický prezident odmítl obvinění z útlaku bělochů a uvedl, že jeho země má problémy s kriminalitou a že je více černošských obětí než bělošských.

Úvod schůzky, jak si média povšimla, se odehrál smířlivě. Trump jako náruživý golfista ocenil zkušenosti jihoafrických golfistů, které s sebou Ramaphosa přivedl. Také řekl, že jihoafrický prezident je respektovaným člověkem, ačkoli v některých kruzích už se takové přízni netěší. Ramaphosa zase prohlásil, že stojí o restart vztahů se Spojenými státy a že chce hovořit o vzácných surovinách a vzájemném obchodě.

Přátelský rozhovor Trump ukončil příkazem ke ztlumení světel, aby mohl přehrát video týkající se obvinění z genocidy bílé menšiny. „Ramaphosa během přehrávání tiše seděl,“ komentovala situaci v Bílém domě agentura Reuters. Ramaphosa se následně Trumpa zeptal, kde to video bylo natočeno, což Trump nevěděl. „Nikdy jsem nic takového neviděl,“ poznamenal jihoafrický prezident. Dodal, že konkrétní místo zjistí.

Video neodráží politickou situaci JAR

„Zajímám se o Jihoafrickou republiku,“ řekl Trump k videu. Poznamenal, že na záznamu byli jihoafričtí představitelé, kteří vyzývali k zabití bílých farmářů a zabrání jejich půdy. Rovněž řekl, že video ukazovalo hroby tisíců bílých farmářů.

Trump následně před Ramaphosou a novináři ukázal sérii článků informujících o násilí proti bílým Jihoafričanům. „Podívejte se, tyhle články jsou z posledních dnů. Mrtví, mrtví lidé. Mrtvý, mrtvý, mrtvý, hrozivá smrt,“ řekl Trump během listování články s tím, že běloši z JAR prchají kvůli násilí a rasistickým zákonům.

„Dovolte mi k těm projevům, co jsme viděli, říct, že tohle není politika Jihoafrické republiky,“ řekl Ramaphosa. Uvedl, že JAR má demokratické zřízení s mnoha politickými stranami, jejichž představitelé mohou mít názory, které se neshodují s postojem vlády. Na to Trump odvětil, jak je tedy možné, že takové strany mohou krást lidem půdu.

„V naší zemi je kriminalita,“ odpověděl Ramaphosa. Upozornil, že zabíjeni nejsou jen běloši. „Většina z nich jsou černoši,“ řekl o obětech.

Během debaty o právech bělochů v JAR se novinář stanice NBC zeptal šéfa Bílého domu na luxusní letoun Boeing 747, který Trumpova administrativa převzala jako dar od Kataru. Trumpa otázka mimo téma viditelně rozhněvala a novináře označil za špatného a nedostatečně bystrého. „Jste tak špatný reportér,“ řekl.

Trump rovněž prohlásil, že má přátele z Jihoafrické republiky. „Obzvláště jednoho a ten říká, že nemůže JAR navštívit. Vezmou vám půdu a zabijí vás,“ řekl Trump. Zřejmě tak odkazoval na miliardáře a svého důvěrníka Elona Muska, který se narodil v JAR a který byl na středeční schůzce přítomen. „Bílí farmáři jsou v Jižní Africe popravováni,“ řekl Trump. „Nejsou,“ odvětil Ramaphosa.

Média před středeční schůzkou v Bílém domě uváděla, že jednání může být kvůli těžkým tématům značně složité a že by mohlo vyústit i ve spor, jaký Oválná pracovna zažila při návštěvě ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Tehdy setkání obou prezidentů přerostlo v roztržku.

Situaci se podařilo uklidnit

Ramphosa si s sebou vzal golfisty a také ministra zemědělství Johna Steenhuisena, který je běloch. Otázku novinářů, zda se JAR nebojí zhroucení ekonomiky po odchodu bělošských farmářů, tak Ramaphosa nechal zodpovědět právě Steenhuisena.

Ramaphosa navíc zdůraznil, že ač Steenhuisen je z jiné politické strany, do vlády si ho vybral. Steenhuisen následně řekl, že bílí farmáři si v zemi přejí zůstat a že jihoafrická vláda národní jednoty usiluje o rovnoprávnost všech obyvatel.

Zmírnit napětí v Oválné pracovně se Ramaphosa pokusil i tím, že se Trumpovi omluvil za to, že pro něj žádné letadlo nemá.

Ke změně tématu přispěl i jihoafrický miliardář Johann Rupert, který Trumpovi řekl, že JAR potřebuje technologickou pomoc. „Je u nás příliš mnoho mrtvých,“ řekl Rupert. „Nejsou to jen bílí farmáři, je to napříč a my potřebujeme technologickou pomoc. Potřebujeme Starlink do každé policejní stanice. Potřebujeme drony,“ dodal. Starlink je satelitní služba Muskovy společnosti SpaceX poskytující internetové připojení po celé planetě.

Trumpova vláda v únoru nabídla uprchlický status bílým Jihoafričanům poté, co USA obvinily JAR z rasové diskriminace bělochů. Do USA tento měsíc přicestovala první skupina 49 bílých Jihoafričanů.

Podle informací na serveru BBC se Trump k údajné genocidě bělochů v Jihoafrické republice zmínil již ve svém prvním funkčním období. Mluvil o „rozsáhlém vyvražďování bělošských farmářů“. Po internetu však koluje spousta dezinformací ohledně jejich smrtí. Jihoafrický soudce označil genocidu za „jasně vymyšlenou“ a „neexistující“. S výrokem se neztotožňuje žádná z jihoafrických politických stran, včetně těch, které zastupují Afrikánce a bělošskou komunitu obecně.

Bělošská menšina přestala Jihoafrické republice vládnout v roce 1994. Dodnes jsou však důsledky její vlády znatelné. Průměrná životní úroveň je mnohem vyšší u bělochů než u černochů. Jihoafrická komise pro rovnost v zaměstnání nedávno uvedla ve své zprávě, že vrcholové manažerské pozice zaujímá 62,1 procent bělochů, přestože tvoří pouze 7,7 procent ekonomicky aktivního obyvatelstva, informuje BBC.