Vytlačení Ruska a sblížení s Putinem. Johnson radí, jak má Trump zajistit mír

Johnson se domnívá, že prvním krokem k míru je posílit západní pomoc a pozici Ukrajiny. Trump by podle něj mohl ukončit byrokratické průtahy při poskytování vojenských dodávek a umožnit Ukrajincům zasáhnout ruská letiště americkým raketovým systémem ATACMS. Pak, až bude Rusko zatlačeno zpět, by mohl navrhnout dohodu.

„Vládce Kremlu Vladimir Putin se bude muset stáhnout přinejmenším na hranice před invazí v roce 2022,“ podotkl Johnson v textu pro deník Daily Mail. Aby se předešlo budoucím konfliktům a nejistotě, musel by být podle expremiéra zbytek Ukrajiny uznán jako svobodná země s právem rozhodovat o své budoucnosti, včetně případného členství v EU a NATO.

Zmíněné předválečné hranice přitom znamenají, že Rusko by nadále okupovalo poloostrov Krym, který v rozporu s mezinárodním právem anektovalo v roce 2014, nebo části Doněcké a Luhanské oblasti na Donbasu. Ukrajina opakovaně uvedla, že takový scénář odmítá.

„Věřím, že Trump ​​má sílu válku ukončit za dobrých podmínek pro Ukrajinu i Západ,“ prohlásil nicméně Johnson, jenž se s exprezidentem setkal minulý týden.

Vyhlídka na sblížení s Putinem

Britský politik zdůraznil, že Ukrajinci mají více než milion lidí se zbraněmi, jsou už dobře zvyklí pracovat s technikou NATO a jsou nejúčinnější protiruskou silou na světě. „Až válka skončí, není důvod, proč by ukrajinské síly neměly doplnit část ze 70 tisíc amerických vojáků, kteří jsou stále v Evropě,“ uvedl.

Podle Johnsona by to Trumpovi umožnilo ušetřit peníze, přivést americké vojáky domů a přimět evropské země k větší odpovědnosti za vlastní obranu, což je jeden z jeho klíčových cílů.

„Především s Trumpem v Bílém domě existuje reálná vyhlídka na určité globální sblížení s Putinem a na návrat do dob, kdy Rusko bylo respektovaným partnerem G8 a dokonce i NATO. Tohoto výsledku však lze dosáhnout pouze jediným způsobem – silou,“ konstatoval Johnson.

Washington pod Trumpovým vedením bude podle něho muset ukázat, že mezinárodní hranice je třeba respektovat a že sovětské impérium nelze obnovit silou. „To znamená podpořit Ukrajince až do krajnosti. Kdyby byl Trump v Bílém domě, nemyslím si, že by se Putin choval tak bezohledně a zločinně, aby napadl Ukrajinu,“ domnívá se Johnson.

„Nikdy nezapomeňte, že to byl Trump, nikoli prezident Barack Obama nebo Joe Biden, kdo Ukrajincům poskytl protitankové zbraně Javelin, které byly tak důležité v bitvě o Kyjev v roce 2022,“ dodal s tím, že Trump má šanci „napravit“ dědictví svého předchůdce a posunout svět kupředu.

Podle Johnsona existují různé „pobídky“, které by mohly na Putina zafungovat, aby na dohodu kývnul. „Určitě by pak mohl tvrdit, že speciální vojenská operace byla úspěšná a že denacifikoval Ukrajinu. Mohla by existovat i zvláštní ochrana pro rusky mluvící obyvatele,“ napsal Johnson.

Potřeba „očištění ukrajinského území od nacistů“ je jednou ze záminek, kterou Putin ospravedlňuje napadení sousední země. Fakt, že v ukrajinském parlamentu (na rozdíl od Ruska) není zastoupena žádná krajně pravicová strana, nebo to, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je židovského původu a jeho příbuzní umírali za holokaustu, Kreml nevidí jako překážku pro to, aby ho opakovaně nazýval nacistou.

Administrativa současného prezidenta Bidena v průběhu konfliktu poskytuje Ukrajině zbraně a potřebné vybavení, ačkoli dodávky americké pomoci byly několik měsíců zablokovány kvůli sporům v americkém Kongresu.

Trump se naopak k další pomocí Ukrajině staví spíše se skepsí. Obavy Kyjeva i NATO vyvolal také Trumpův výběr senátora J. D. Vance za kandidáta na viceprezidenta. Vance v jednom rozhovoru v minulosti mimo jiné prohlásil: „Je mi doopravdy jedno, co se stane s Ukrajinou, tak či onak“.

Johnson se navzdory tomu domnívá, že Trump ví, že porážka Ukrajinců by pro USA a pro svět znamenala obrovské dlouhodobé náklady. „Na druhou stranu by vítězství Ukrajiny – správně zvládnuté – mohlo paradoxně otevřít cestu k novým a mnohem lepším vztahům s Ruskem. To by byla velká výhra pro Ameriku i pro celý svět,“ myslí si politik.

Trump v rámci své předvolební kampaně opakovaně tvrdí, že by v případě svého vítězství ve volbách ukončil rusko-ukrajinský konflikt „za jediný den“ dohodou u jednacího stolu ještě před nástupem do Bílého domu.