„Pokud to udělá, bude za to muset nést následky,“ řekl Trump NBC po telefonu, odmítl však sdělit, jaké následky by to měly být. Muskovy podniky mají mnoho lukrativních vládních zakázek.

Na dotaz, zda je jeho vztah s majitelem společností Tesla a SpaceX u konce, Trump řekl: „To bych předpokládal, jo.“

„Ne,“ odpověděl pak na otázku, zda by si přál své vztahy s Muskem napravit. „Jsem příliš zaneprázdněn jinými věcmi,“ dodal šéf Bílého domu.

Musk a Trump se začali tento týden osočovat zejména na sociálních sítích, když Musk označil Trumpovu legislativu za „rozsáhlý, nehorázný, vepřovým masem nadívaný návrh“ a za „odpornou ohavnost“. Muskův postoj komplikuje snahy o schválení zákona v Kongresu, kde republikáni disponují těsnou většinou jak ve Sněmovně reprezentantů, tak v Senátu.

Ve 435členné sněmovně návrh prošel v květnu většinou jediného hlasu. Nyní čeká norma na projednání v Senátu a očekává se, že podobně jako v dolní komoře i v Senátu přijdou republikáni s pozměňovacími návrhy. Nadstraničtí experti tento týden vydali odhad, podle něj by přijetí zákona v současné podobě vedlo během příštích deseti let k navýšení dluhu Spojených států o 2,4 bilionu dolarů (52 bilionů korun) při snížení příjmů o 3,7 bilionu dolarů.

Trump v sobotu řekl, že je přesvědčen, že se zákon podaří schválit do svátku Dne nezávislosti, tedy do 4. července. „Vlastně ano, lidé, kteří se chystali, chystali hlasovat pro, se nyní nadšeně chystají hlasovat pro a očekáváme, že to projde,“ řekl Trump v rozhovoru s NBC.

Musk dnes zjevně smazal na síti X některé z nejostřejších výroků na Trumpovu adresu, včetně náznaku, že by podpořil ústavní žalobu na prezidenta. Podle agentury Reuters se tak zřejmě snaží zchladit jejich spor, který ve veřejném prostoru v plné síle propukl ve čtvrtek.

Trump v pátek pozdě večer navrhl, že by se měly prověřit vládní zakázky, které získaly Muskovy firmy. Lidé, kteří s Muskem hovořili, podle Reuters uvedli, že jeho hněv pohasíná a že podle jejich mínění bude chtít své vztahy s Trumpem napravit.