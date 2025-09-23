VIDEO: Hele, blokuješ ulici, volal Macron Trumpovi. Kvůli konvoji i on musel pěšky

„Jak se máš? Hádej co, čekám na ulici, protože je tu kvůli tobě všechno zavřené,“ říká do telefonu se smíchem francouzský prezident.
Macron je později na záběrech, které pořídil francouzský portál Brut vidět, jak jde s telefonem stále u ucha, s největší pravděpodobností stále na lince s Donaldem Trumpem.
Macronovi se za vzniklá opatření omlouvá i policista. „Je mi to opravdu líto, pane prezidente, ale momentálně je všechno zavřené.“
Situace byla podle médií rychle vyřešena, ale Macron musel jít pěšky. Během procházky se stihl vyfotit s lidmi, jeden z mužů ho podle deníku Le Parisien políbil na čelo. Prezident na to reagoval se smíchem.
Situace se odehrála v pondělí večer tamního času, kdy Emmanuel Macron opustil první večer 80. zasedání Valného shromáždění OSN, kde mimo jiné deklaroval, že Francie uzná Stát Palestina.
S Trumpem to pak podle francouzských médií stihl po telefonu zhodnotit, stejně jako další globální otázky.
Zasedání Valného shromáždění OSN přitahuje zvýšenou pozornost kvůli překrývajícím se kolonám automobilů, uzavírkám ulic a přísným bezpečnostním opatřením po celém, už tak dopravně přetíženém, Manhattanu.