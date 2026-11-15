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„Může za to Biden.“ Trump se vyjádřil k výpadkům letů v USA, žádá modernizaci

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  19:43aktualizováno  19:43
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Americký prezident Donald Trump (2026)

Americký prezident Donald Trump (2026) | foto: Getty Images

Americký Federální úřad pro letectví (FAA) po více než čtyřech hodinách zrušil...
Sean Duffy (16. listopadu 2024)
Bývalý americký prezident Joe Biden (15. dubna 2025)
Americký ministr dopravy Sean Duffy (7. května 2026)
32 fotografií
Americký prezident Donald Trump se v neděli poprvé vyjádřil k pátečnímu čtyřhodinovému výpadku letového provozu v celých Spojených státech, který i během víkendu komplikoval leteckou dopravu v zemi. Šéf Bílého domu vyzval Kongres, aby uvolnil více peněz na modernizaci řízení letového provozu, a vinu za stav systému připsal předchozí administrativě demokrata Joea Bidena.
Americký prezident Donald Trump (2026)
Americký Federální úřad pro letectví (FAA) po více než čtyřech hodinách zrušil celonárodní zákaz letů vyhlášený kvůli výpadku komunikace v řízení letového provozu. (13. listopadu 2026)
Sean Duffy (16. listopadu 2024)
Bývalý americký prezident Joe Biden (15. dubna 2025)
32 fotografií

Ministr dopravy Sean Duffy mezitím americkým médiím řekl, že do pondělního rána by se situace na amerických letištích měla vrátit do normálního stavu. Prezident od pátku na sociálních sítích psal o jiných tématech, zatímco na amerických letištích uvázly desetitisíce cestujících.

V neděli Trump uvedl, že jeho administrativa už s modernizací systému začala, nemá se však podle něj dělat „po troškách“. „Pokud Kongres schválí zoufale potřebné peníze na řízení letového provozu, můžeme ho vybudovat rychle a efektivně. Bude to nejlepší systém na celém světě. Velká část našeho současného systému řízení letového provozu je stará 50 let - směšné!“ napsal prezident na své síti Truth Social v textu prokládaném velkými písmeny.

V jiném příspěvku pak obvinil Bidenovu administrativu, že „ze starého a nefunkčního systému udělala ještě horší, než byl, když nastoupila“. Federální úřad pro letectví (FAA) byl podle něj za Bidenovy vlády „katastrofou“. „Všechno, čeho se dotkli, dopadlo špatně,“ napsal také Trump a předchozí administrativě vytkl plýtvání „velkými penězi“.

Biden podepsal v prvním roce úřadování rozsáhlý infrastrukturní zákon, který vyčlenil 25 miliard dolarů (zhruba 550 miliard Kč) pro FAA na zlepšení letišť a řízení provozu, přestavbu letištních terminálů a modernizaci základů systému řízení. Republikány ovládaný Kongres loni schválil v rámci daňového balíčku pro FAA dalších 12,5 miliardy dolarů, Duffy ale tyto peníze opakovaně označil jen za první platbu při širší přestavbě zastaralého systému.

Duffy byl v neděli veřejnou tváří administrativy v nedělních televizních politických pořadech, v nichž vyzýval Kongres, aby na bezpečnost letectví uvolnil další miliardy. V pořadu „Meet the Press“ stanice NBC řekl, že očekává, že letiště a letecké společnosti obnoví běžný provoz do konce víkendu nebo v pondělí brzy ráno.

„Myslím, že do konce dneška, nanejvýš zítra (v pondělí), se vše vrátí k normálu,“ řekl ministr a dodal, že páteční pozastavení letového provozu vedlo k tomu, že se letadla a letové posádky ocitly „mimo své pozice“. „Leteckým společnostem chvíli trvá, než přeorganizují všechny své posádky a letadla. Už dnes vidíme zlepšení a myslím, že zítra už bude vše zase v normálu,“ řekl Duffy.

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