Ministr dopravy Sean Duffy mezitím americkým médiím řekl, že do pondělního rána by se situace na amerických letištích měla vrátit do normálního stavu. Prezident od pátku na sociálních sítích psal o jiných tématech, zatímco na amerických letištích uvázly desetitisíce cestujících.
V neděli Trump uvedl, že jeho administrativa už s modernizací systému začala, nemá se však podle něj dělat „po troškách“. „Pokud Kongres schválí zoufale potřebné peníze na řízení letového provozu, můžeme ho vybudovat rychle a efektivně. Bude to nejlepší systém na celém světě. Velká část našeho současného systému řízení letového provozu je stará 50 let - směšné!“ napsal prezident na své síti Truth Social v textu prokládaném velkými písmeny.
V jiném příspěvku pak obvinil Bidenovu administrativu, že „ze starého a nefunkčního systému udělala ještě horší, než byl, když nastoupila“. Federální úřad pro letectví (FAA) byl podle něj za Bidenovy vlády „katastrofou“. „Všechno, čeho se dotkli, dopadlo špatně,“ napsal také Trump a předchozí administrativě vytkl plýtvání „velkými penězi“.
Biden podepsal v prvním roce úřadování rozsáhlý infrastrukturní zákon, který vyčlenil 25 miliard dolarů (zhruba 550 miliard Kč) pro FAA na zlepšení letišť a řízení provozu, přestavbu letištních terminálů a modernizaci základů systému řízení. Republikány ovládaný Kongres loni schválil v rámci daňového balíčku pro FAA dalších 12,5 miliardy dolarů, Duffy ale tyto peníze opakovaně označil jen za první platbu při širší přestavbě zastaralého systému.
Duffy byl v neděli veřejnou tváří administrativy v nedělních televizních politických pořadech, v nichž vyzýval Kongres, aby na bezpečnost letectví uvolnil další miliardy. V pořadu „Meet the Press“ stanice NBC řekl, že očekává, že letiště a letecké společnosti obnoví běžný provoz do konce víkendu nebo v pondělí brzy ráno.
„Myslím, že do konce dneška, nanejvýš zítra (v pondělí), se vše vrátí k normálu,“ řekl ministr a dodal, že páteční pozastavení letového provozu vedlo k tomu, že se letadla a letové posádky ocitly „mimo své pozice“. „Leteckým společnostem chvíli trvá, než přeorganizují všechny své posádky a letadla. Už dnes vidíme zlepšení a myslím, že zítra už bude vše zase v normálu,“ řekl Duffy.