Americká hlava státu má podle zdroje deníku New York Post za to, že Infantino je „respektován po celém světě“ a že „má výjimečnou schopnost sbližovat lidi“. „Trump vnímá jasnou příležitost v poli kandidátů, které jeden zasvěcený zdroj popsal jako sedm ‚slabých’ kandidátů,“ uvedl NY Post.
Zda má Infantino, který oznámil kandidaturu na znovuzvolení prezidentem FIFA, o pozici generálního tajemníka OSN zájem, není jasné. Stejně tak není jasné, jak moc Trump s Infantinem záležitost řešil. Volba nového muže číslo jedna fotbalové federace se odehraje v březnu 2027.
Italsko-americký diplomat a podnikatel Paolo Zampolli popsal podle NY Post Trumpův nápad jako geniální.
„V OSN musíte jednat se 193 členskými státy. Ve FIFA je přes 200 členů a Infantinovi skvělé výsledky dokazují, že ví, jak na to,“ cituje Zampolliho, který je Trumpovým zvláštním vyslancem pro mezinárodní styky a zároveň přítelem Infantiniho, bulvární deník.
Současný generální tajemník OSN António Guterres ve funkci skončí v prosinci letošního roku. Nová hlava organizaci povede od ledna 2027.
Vážnými kandidáty jsou například bývalá prezidentka Chile Michelle Bacheletová, kostarická ekonomka Rebeca Grynspanová, šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafael Grossi z Argentiny a senegalský exprezident Macky Sall. Generálního tajemníka volí Valné shromáždění na doporučení Rady bezpečnosti.
Vztahy mezi americkým prezidentem Trumpem a fotbalovým funkcionářem Infantinem popisují světová média jako nadstandardní a kontroverzní. Během proběhlého fotbalového mistrovství světa se významně mluvilo o Trumpově telefonátu Infantinovi, po kterém FIFA v případě amerického útočníka Folarina Baloguna zrušila jeho jednozápasový trest za červenou kartu.
Před finálovým utkáním se Trump s Infantinem na společné tiskové konferenci vzájemně chválili. Trump Infantina označil za velkého a jedinečného. „Bez vás by toto mistrovství světa nebylo tak neuvěřitelným úspěchem,“ řekl naopak fotbalový funkcionář na adresu prezidenta USA.
Na konci loňského roku rovněž Trump od fotbalové federace FIFA dostal Cenu míru. Tato cena vznikla speciálně a Trump je prvním, kdo ji obdržel. Vznikla v období, kdy americký prezident toužil po Nobelově ceně míru. Tu nakonec obdržela venezuelská opoziční politička María Corina Machadová.
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20. července 2026