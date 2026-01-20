Dánové jsou podle Trumpa skvělí lidé. Ale Grónsko neochrání, trvá na svém

Dánsko není schopné ochránit Grónsko, Spojené státy proto tento ostrov, který je poloautonomní součástí Dánského království, musí získat. Prohlásil to americký prezident Donald Trump. Řekl, že o věci hovořil s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem a že rozhovory s dalšími lídry na toto téma budou pokračovat ve švýcarském Davosu, kde v pondělí začalo výroční zasedání Světového ekonomického fóra.

„Jak jsem každému jasně řekl, Grónsko je nezbytné pro (americkou) národní bezpečnost a pro bezpečnost světa. Není cesty zpět – všichni se na tom shodují,“ napsal na své sociální síti Truth Social. Novinářům na Floridě k tomu pak řekl, že Dánsko toto arktické teritorium nedokáže ochránit.

„Musíme ho mít. Musí to (Dánové) udělat. Neumí ho ochránit, Dánsko, jsou to skvělí lidé,“ řekl americký prezident. „Ty lídry znám, jsou to velmi dobří lidé, ale ani tam nechodí (do Grónska),“ poznamenal.

Dánská premiérka Mette Frederiksenová se už dříve a opakovaně proti Trumpovým výrokům ohradila a prezidenta vyzvala, aby s hrozbami anexí přestal.

Trump tento týden povede rozsáhlou americkou delegaci v Davosu. Uvedl, že zde chce s některými stranami o Grónsku hovořit, podle Reuters ale neupřesnil s kým.

19. ledna 2026
