Hlídejte si záda, vyhrožuje Trump Kolumbii. Podle jejího prezidenta má senilní mozek

Autor: ,
  7:11aktualizováno  7:11
Levicový kolumbijský prezident Gustavo Petro o 79leté americké hlavě státu Donaldu Trumpovi prohlásil, že má senilní mozek. Informoval o tom deník New York Times. Petro tak učinil v reakci na Trumpovy výhrůžky, že by Spojené státy mohly zahájit vojenskou operaci proti Kolumbii.
Gustavo Petro vs. Donald Trump

Gustavo Petro vs. Donald Trump | foto: Profimedia.cz

Kolumbijský prezident Gustavo Petro v Bogotě (22. srpna 2025)
Prezident Donald Trump po tiskové konferenci v Mar-a-Lago (3. ledna 2026)
Kolumbijský prezident Gustavo Petro (14. prosince 2024)
Levicový kandidát na prezidenta Kolumbie Gustavo Petro získal 41,8 procenta...
8 fotografií

„Titul zločince pašujícího drogy, kterými mi Trump připisuje, je odrazem jeho senilního mozku,“ napsal Petro na X. Poznamenal, že americký prezident označuje lidi za narkoteroristy jen kvůli tomu, že mu odmítají vydat uhlí či ropu.

Už v sobotu Trump obvinil Petra, že má továrny na kokain, který posílá do USA, a vzkázal mu, aby si hlídal záda. Kolumbijské ministerstvo zahraničí Trumpovy výroky odmítlo jako nepřijatelné vměšování.

Americká armáda v noci na sobotu podnikla útoky ve Venezuele, při kterých se komando USA zmocnilo tamního autoritářského prezidenta Nicoláse Madura uneslo ho ze země. Maduro je nyní v USA, kde se bude zodpovídat z podílu na pašování drog, ze kterého USA obviňují.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.