Akademická svoboda v USA končí. Trump pozastavil financování Harvardu

Odepření financování Harvardovy univerzity podle Reuters představuje novou úroveň sporu mezi federální vládou a americkými univerzitami. Trumpova administrativa již dříve zmrazila stovky milionů dolarů z federálního rozpočtu pro řadu univerzit a naléhá na tyto instituce, aby provedly politické a jiné změny ve svém fungování. Tvrdí, že tyto univerzity selhávají v boji proti antisemitismu.

S některými zadrženými zahraničními studenty, kteří se loni účastnili propalestinských demonstrací proti izraelské ofenzivě v Pásmu Gazy, zahájily úřady řízení o vyhoštění a stovkám dalších studentů zrušily víza. Kroky vyvolaly obavy o svobodu projevu a akademickou svobodu ve Spojených státech.

Harvardova univerzita v pondělí odmítla požadavky, aby mimo jiné ukončila své programy na podporu rozmanitosti a přijala další opatření, která by podle ní potlačila intelektuální svobodu univerzity i studentů. Trumpova administrativa předtím pohrozila, že pokud se univerzita požadavkům nepodřídí, federální financování jí zastaví.

„Žádná vláda – bez ohledu na to, která strana je u moci – by neměla diktovat, co mohou soukromé univerzity vyučovat, koho mohou přijímat a zaměstnávat a jakým oborům se mohou věnovat,“ uvedl rektor univerzity Alan Garber.

Ministerstvo školství uvedlo, že Garberovo vyjádření posiluje přesvědčení, že na nejprestižnějších amerických univerzitách převládá názor, že „financování z federálních prostředků není spojeno s povinností dodržovat zákony“.