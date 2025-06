Trumpův výnos uvádí, že pozastavení vstupu do země se týká cizinců, kteří chtějí v rámci Studentského a výměnného návštěvnického programu (SEVP) zahájit studium na Harvardově univerzitě. Dokument zároveň vyzval ministra zahraničí Marca Rubia, aby zvážil, zda neodebrat víza těm cizincům, kteří na této univerzitě již studují.

Výnos nicméně počítá s výjimkami pro zahraniční studenty, jejichž vstup do USA by byl v národním zájmu. To, zda tomu tak je, určí ministerstvo zahraničí či ministerstvo vnitřní bezpečnosti.

Omezení vstupu pro cizince zamýšlející studovat na Harvardově univerzitě podepsal Trump na šest měsíců. Je možné ho ale prodloužit, pokud do 90 dnů prezidentovi předloží ministerstva spravedlnosti a vnitřní bezpečnosti příslušné doporučení.

Na Harvardově univerzitě v tomto roce studovalo asi 6 800 zahraničních studentů, což představuje přibližně 27 procent celkového počtu studentů. Jedná se podle agentury AP o studenty z více než stovky zemí, přičemž většina z nich studuje magisterské či doktorské obory. Zákaz studia by pro univerzitu představoval velkou akademickou i finanční ztrátu.

Trump v dokumentu tvrdí, že Harvardova univerzita upírá tvrdě pracujícím Američanům rovný přístup, když přijímá ke studiu cizince z nerovnostářských zemí. „Včetně těch zemí, které usilují o zničení Spojených států a jejich spojenců nebo o vyhlazení celých národů,“ uvedl Trump.

Agentura AP Trumpův nový krok označila za další eskalaci boje Bílého domu proti nejstarší univerzitě v USA. Trumpova administrativa univerzitě mimo jiné vyčítá spolupráci s Komunistickou stranou Číny nebo to, že nedokáže zabránit šíření antisemitismu na akademické půdě.