Otázka směřovala na to, zda Trump plánuje jednat s Netanjahuem a jak se Washington připravuje na spolupráci s příštím izraelským vedením. Šéf Bílého domu však reagoval slovy, že Spojené státy se jim snaží dát šanci zachovat se rozumně, načež dodal, že nemají žádnou armádu a jejich protivzdušná obrana je zničená.
Slova o zničené obraně se zjevně týkala Íránu, k jehož jadernému programu se Trump okamžitě obrátil. Prohlásil, že Teherán nedokázal nic udělat se svými jadernými provozy zasaženými USA, a varoval před útokem na Pickaxe Mountain, pokud by tam Washington zaznamenal obnovenou aktivitu. Zároveň vyjádřil přání, aby uzavřeli dohodu, než téma stočil ke klesajícím cenám benzinu a revidovaným hospodářským statistikám.
Není to zdaleka poprvé, kdy Trump zaměnil nějaké státy. Udivil například slovy, že urovnal válku mezi „Áberbájdžánem“ a Albánií.