Další atentát na Trumpa? Tajná služba varuje, že nyní může přijít z Íránu

Tajné služby USA začátkem léta zachytily íránskou hrozbu pokusu o atentát. Oficiální činitelé ovšem zdůraznili, že tato hrozba podle nich nebyla spojená s červencovou střelbou na předvolebním shromáždění, kde byl Tramp zasažen střelou do ucha.

V září byl zatčen muž, který se skrýval se zbraní u Trumpova golfového hřiště na Floridě. Prokuratura ho obvinila z pokusu o atentát. Neexistují ale žádné důkazy o tom, že by měl mít dotyčný vazby na Írán.

Hrozby ze strany Íránu jsou součástí „snahy destabilizovat zemi a vnést do ní chaos“, prohlásil mluvčího Trumpovy předvolební kampaně Steven Cheung. „Představitelé zpravodajských služeb zjistili, že pokračující a koordinované útoky v posledních několika měsících zesílily,“ dodal mluvčí.

Mluvčí úřadu ředitelky amerických zpravodajských služeb (DNI) potvrdila, že informační schůzka s Trumpem se konala, odmítla ovšem médiím poskytnout jakékoli podrobnější informace.

Íránští hackeři, kteří se snažili ovlivnit letošní americké prezidentské volby, pronikli podle NYT do Trumpovy kampaně a pak v létě odeslali výňatky z ukradených dokumentů lidem spojeným s kampaní Joea Bidena. Hackeři se také pokusili proniknout do Bidenovy kampaně předtím, než ho do nadcházejících voleb nahradila viceprezidentka Kamala Harrisová.

Írán se také zapojil do ambiciózní snahy šířit dezinformace o budoucích prezidentských volbách. Podle činitelů se zdá, že cílem této snahy je podkopat Trumpovu kampaň. Teherán se nicméně zaměřuje i na Bidena a Harrisovou, což naznačuje širší cíl rozpoutat neshody a zdiskreditovat americkou demokracii, napsaly The New York Times.

Do dezinformačních kampaní s cílem ovlivnit nadcházející americké volby se zapojily také Rusko a Čína. Americké špionážní agentury podle médií vyhodnotily, že Kreml dává ve volbách přednost Donaldu Trumpovi. Vnímá ho totiž jako skeptického vůči americké podpoře Ukrajiny.

Prezidentské volby ve Spojených státech se uskuteční 5. listopadu.