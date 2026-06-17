Nebude-li se Írán chovat dobře, začneme jim zas házet bomby na hlavu, hrozí Trump

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  14:40aktualizováno  14:40
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Memorandum o porozumění s Íránem není definitivní dohodou, pokud se Írán nebude chovat dobře, Spojené státy začnou opět útočit, řekl americký prezident Donald Trump během summitu vyspělých ekonomik G7 ve Francii. Prohlásil také, že hovořil se syrským prezidentem Ahmadem Šarou o tom, že by se jeho země mohla zapojit do boje proti militantnímu libanonskému hnutí Hizballáh.
Americký prezident Donald Trump během summitu G7 ve francouzském...

Americký prezident Donald Trump během summitu G7 ve francouzském Evian-les-Bains. (17. června 2026) | foto: AP

Ve francouzském Évian-les-Bains začal třídenní summit skupiny velkých světových...
Ve francouzském Évian-les-Bains začal třídenní summit skupiny velkých světových...
Americký prezident Donald Trump během summitu G7 ve francouzském...
Ve francouzském Évian-les-Bains začal třídenní summit skupiny velkých světových...
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Čtrnáctibodové memorandum, které má nejméně na 60 dní zastavit boje v oblasti a umožnit vyjednání konečné mírové dohody, mají obě strany formálně stvrdit v pátek v Ženevě.

„Pokud se mi to nebude líbit, pokud se nebudou chovat dobře, začneme jim hned zase házet bomby přímo na hlavu,“ pohrozil podle agentury Reuters šéf Bílého domu.

Teherán opakovaně zdůrazňuje, že součástí aktuální dohody musí být i ukončení bojů v Libanonu, s čímž počítá i text memoranda zveřejněný saúdskoarabskou televizí Al-Arabíja. Izrael však ve středu ráno několikrát zaútočil na jih Libanonu, kde se izraelská armáda podle svých vyjádření snaží likvidovat členy Hizballáhu.

Útok na Írán 2026

Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží (15. června 2026)
V centrální části Západního břehu Jordánu trčí po útocích z Íránu ze země část rakety. (8. června 2026)
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Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží (15. června 2026)
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Trump, jehož země je nejdůležitějším spojencem Izraele, v úterý řekl, že není spokojený s izraelským postupem v Libanonu a proti Hizballáhu. Izrael podle něj s militantním hnutím bojuje příliš dlouho a umírá při tom příliš mnoho lidí. Tento úkol by podle amerického prezidenta mohla převzít Sýrie, s jejímž prezidentem Šarou ve Francii o této otázce hovořil.

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