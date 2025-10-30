Trump nařídil obnovení jaderných testů. Poslední USA uskutečnily v roce 1992

Americký prezident Donald Trump nařídil ministerstvu obrany USA, aby okamžitě obnovilo testy amerických jaderných zbraní stejně, jako to činí ostatní jaderné mocnosti. Trump to oznámil na své sociální síti poté, co ruský prezident Vladimir Putin ve středu prohlásil, že Rusko úspěšně otestovalo další zbraň s jaderným pohonem zvanou Poseidon, která je schopna nést jadernou hlavici.
„Kvůli programům (jaderných) testů jiných zemí jsem dal pokyn ministerstvu války, aby začalo na stejném základě testovat naše jaderné zbraně. Tento proces bude zahájen okamžitě,“ uvedl Trump v příspěvku na své síti Truth Social, přičemž použil jím zavedený alternativní název Pentagonu.

Šéf Bílého domu krok oznámil krátce před setkáním se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem, které se v Jižní Koreji uskutečnilo v noci na čtvrtek SEČ.

Nebylo bezprostředně jasné, zda měl Trump na mysli zkušební jaderné výbuchy, které by prováděl Národní úřad pro jadernou bezpečnost (NNSA), který spadá pod ministerstvo energetiky, nebo letové testy raket schopných nést jaderné hlavice, píše agentura Reuters. Žádná jaderná velmoc kromě Severní Koreje neprovedla v posledních více než 25 letech zkušební jadernou explozi, připomíná agentura.

Trump v příspěvku tvrdí, že Spojené státy vlastní více jaderných zbraní než „kterákoli jiná země“. „Rusko je druhé a Čína je s odstupem třetí, ale do pěti let nás dožene,“ napsal.

The United States has more Nuclear Weapons than any other country. This was accomplished, including a complete update and renovation of existing weapons, during my First Term in office. Because of the tremendous destructive power, I HATED to do it, but had no choice! Russia is second, and China is a distant third, but will be even within 5 years. Because of other countries testing programs, I have instructed the Department of War to start testing our Nuclear Weapons on an equal basis. That process will begin immediately. Thank you for your attention to this matter! PRESIDENT DONALD J. TRUMP

Podle Federace amerických vědců (FAS) nyní všechny jaderné mocnosti světa disponují 12.100 kusy jaderných hlavic, přičemž Rusko jich má nejvíce s více než 5500 hlavicemi. Spojené státy následují s 5044 hlavicemi. Třetí největší jadernou velmocí je podle FAS Čína s 600 hlavicemi.

Předseda branného výboru Státní dumy, dolní komory ruského parlamentu, Andrej Kartapolov dnes uvedl, že testování jaderných zbraní Spojenými státy povede k návratu éry nepředvídatelnosti a otevřené konfrontace, napsala ruská tisková agentura RIA Novosti citovaná Reuters.

K dodržování moratoria na jaderné testy a k zachování globální strategické rovnováhy a stability vyzvalo Washington čínské ministerstvo zahraničí, píše Reuters.

Agentury ruskou zbraň s jaderným pohonem Poseidon označily za křížence torpéda a podvodního dronu. Zbraň je podle vojenských analytiků schopna nést jadernou hlavici, jejíž podvodní výbuch u pobřeží má vyvolat radioaktivní cunami. V neděli Kreml oznámil, že Moskva úspěšně otestovala novou mezikontinentální střelu s plochou dráhou letu a s jaderným pohonem označovanou Burevestnik (Buřňák), která je také schopna nést jadernou hlavici.

V posledních letech svůj jaderný arzenál značně rozšiřuje Čína, poznamenaly agentury. Severní Korea mezitím představila novou mezikontinentální balistickou raketu, kterou plánuje otestovat a která je součástí jaderného arzenálu zřejmě schopného zasáhnout Spojené státy.

Historie jaderných testů

  • První pokusný jaderný výbuch na světě uskutečnily 16. července 1945 Spojené státy, které poté v srpnu shodily atomovou bombu na japonská města Hirošima a Nagasaki. Druhou zemí, která vyzkoušela jadernou zbraň, se stal 29. srpna 1949 Sovětský svaz. Třetí zemí byla 3. října 1952 Británie, v roce 1960 provedla svůj první jaderný pokus Francie a poslední jadernou velmocí se stala 16. října 1964 Čína.
  • Moskva svůj poslední pokusný výbuch provedla v říjnu 1990, Británie v listopadu 1991 a Spojené státy v září 1992. Zatím poslední pokusné jaderné výbuchy provedly z jaderných velmocí Francie a Čína v roce 1996.
  • Šestou zemí, která uskutečnila jaderný výbuch, byla v roce 1974 Indie. Neoficiální jadernou velmocí je i Pákistán, který v květnu 1998 přiznal pět podzemních jaderných pokusů v hornaté oblasti Čághaí u afghánských hranic v reakci na pět jaderných výbuchů Indie provedených 11. až 13. května téhož roku. Pákistán uskutečnil údajně dva pokusy již v 80. letech, avšak zprávy o nich vždy dementoval. Od výbuchů v roce 1998 byl s jadernými zkouškami dlouho klid, který narušila až v roce 2006 KLDR. Pchjongjang podle OSN provedl již šest testů, naposledy v roce 2017, kdy se údajně jednalo o vodíkovou bombu.
  • Dosud bylo provedeno přes 2000 pokusných jaderných výbuchů, z nichž nejvíce (přes tisíc) uskutečnily USA, následuje Rusko (SSSR) s asi 700 výbuchy, Francie s více než dvěma stovkami a Británie a Čína s asi 45 jadernými pokusy.
  • Podle Stockholmského mezinárodního ústavu pro výzkum míru (SIPRI) státy, které mají jaderné zbraně, v posledních letech modernizují své jaderné síly a zavádějí nové zbraně schopné nést jaderné hlavice. Podle SIPRI transparentnost ohledně jaderných sil klesla po ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022.
