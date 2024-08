Trump chce v debatě vypínat mikrofon. Na jeho lži jsem připravena, oponuje Harrisová

Debata, která už nyní vyvolává napětí mezi oběma tábory, je naplánována na 10. září a bude vysílána na stanici ABC News.

Kampaň Kamaly Harrisové ve svém prohlášení pro CBS News jasně vyjádřila svůj postoj. Chce, aby mikrofony obou kandidátů zůstaly zapnuté po celou dobu vysílání.

To by umožnilo oběma účastníkům navzájem se přerušovat a reagovat v reálném čase. „Viceprezidentka je připravena vypořádat se s Trumpovými neustálými lžemi a přerušováním v reálném čase. Trump by se měl přestat schovávat za tlačítko ztlumení zvuku,“ uvedl v prohlášení hlavní poradce Harrisovy kampaně pro komunikaci Brian Fallon.

Na druhé straně Trumpova kampaň trvá na tom, aby se debata řídila stejnými pravidly, která byla dohodnuta, když byl demokratickým kandidátem ještě Joe Biden. Tato pravidla zahrnují právě i ztlumení mikrofonů, když jeden z kandidátů nemluví.

Trump v pondělí novinářům sdělil, že mu tento formát vyhovuje. „Dohodli jsme se na stejných pravidlech a stejných specifikacích, a myslím, že tak by to asi mělo být. Ale oni se to snaží změnit.“ Zároveň obvinil Harrisové kampaň z pokusu „vyvléknout se“ z debaty, protože podle něj Harrisová „není dobrý debatér.“

Trumpova kampaň ve svém prohlášení pro server Politico zopakovala slova bývalého prezidenta, že Harrisová hledá způsob, jak se z debaty vyvléknout.„Dost bylo těch her. Debatu na ABC jsme přijali za naprosto stejných podmínek jako debatu na CNN,“ uvedl pro Politico hlavní Trumpův poradce Jason Miller.

Napětí kolem této debaty navíc zvyšuje skutečnost, že Trump v minulosti zpochybnil nestrannost médií, a dokonce naznačil, že by mohl debatu vynechat. Vyslovil také obavy, že novináři z ABC News by mohli Harrisové poskytnout otázky předem.

Tento spor přichází v době, kdy se obě kampaně připravují na rozhodující fázi předvolebního boje. Harrisová od Bidenova odstoupení z kampaně zaznamenala výrazný nárůst v počtu získaných finančních prostředků. Zatím se jí podařilo vybrat 540 milionů dolarů. Trumpova kampaň v červenci získala 138,7 milionu dolarů, přičemž v hotovosti má k dispozici 327 milionů dolarů.

S blížícím se datem voleb 5. listopadu je jasné, že napětí mezi oběma tábory bude jen narůstat, a debata, která má být vysílána na ABC News, se stává jedním z klíčových momentů letošní prezidentské kampaně.