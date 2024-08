Trump už se připravuje na zpochybnění voleb. Prohraji jedině podvodem, tvrdí

Obavy tento měsíc zesílily poté, co exprezident při projevu v Atlantě jmenovitě vyzdvihl novou tříčlennou většinu republikánů ve volební komisi státu Georgia. Chvála přišla v době, kdy prosazovali změny volebního systému včetně pravidla, které podle kritiků dává okresním činitelům prostor blokovat potvrzení výsledků voleb. Trump tři členy komise označil za bojovníky za „čestnost, transparentnost a vítězství“, což byl velmi neobvyklý krok, neboť běžný politický boj by se teoreticky na práci volebních orgánů neměl vztahovat.

Na poplach nyní bijí mnozí zástupci Demokratické strany, akademici či jiní odborníci na volební právo a přidávají se i někteří republikáni kritičtí k Trumpovi. „Dělá to znovu. Lže a připravuje půdu pro zpochybňování těchto voleb. Je to jeho modus operandi,“ prohlásila na předvolebním sjezdu demokratů Olivia Troyeová, která působila v Trumpově administrativě jako poradkyně.

Před minulými volbami v roce 2020 nynější exprezident šířil fámy o tom, že se demokraté chystají zmanipulovat volby prostřednictvím korespondenčních hlasů, které se využívaly ve větší míře kvůli pandemii covidu-19. Když pak republikán prohrál, odmítl výsledky uznat a místo toho se různými způsoby snažil zablokovat jejich potvrzení. Tyto pokusy byly neúspěšné a úřady žádné rozsáhlé nesrovnalosti nezjistily.

Zkazky o převratu a hlasech migrantů

Trump a jeho spojenci však tvrdí, že v listopadu mohou jejich vítězství zabránit jedině podvody. Když minulý měsíc dostal exprezidentův syn Donald mladší otázku, co by bylo důvodem, kdyby jeho otec v listopadu prohrál, odpověděl: „Řekl bych, že podvádění.“ „Podvádí. To je jediná věc, jsou skvělí v podvádění ve volbách,“ uvedl zase tento měsíc na adresu demokratů exprezident Trump.

Zatímco před čtyřmi lety se jeho nepodložená obvinění týkala poštovních hlasů, letos jde Trump jinou cestou. Jako „zásahy do voleb“ označuje čtyři obžaloby, které proti němu loni vznesli prokurátoři mimo jiné v souvislosti s jeho činy po minulých volbách. Zároveň vyhlašuje, že demokraté chtějí k volbám ve velkém registrovat přistěhovalce, kteří do USA přicházejí nelegálně.

V posledních týdnech přišel s několika dalšími tvrzeními. Jedno se týká rozhodnutí prezidenta Joea Bidena neusilovat o znovuzvolení a přenechat kandidaturu své viceprezidentce Kamale Harrisové. Trump o vývoji mluví jako o „převratu“, čímž podle deníku The Washington Post připravuje stoupence na zpochybňování voleb.

Proud nových obvinění pokračoval minulý týden, když exprezident opět bez důkazů nařkl vládu z manipulace se statistikami o tvorbě pracovních míst v USA. O několik dní dříve zase nepravdivě označil snímek z mítinku Harrisové jako dílo umělé inteligence. „Kdo udělá něco takového, bude podvádět v čemkoli,“ vzkázal svým stoupencům.

Přesvědčování veřejnosti, že se oponenti chystají „ukrást“ volby, je podle deníku The New York Times (NYT) jádrem strategie Trumpova tábora. Další součástí jsou pak „ambiciózní a právně pochybné“ snahy změnit způsob, jakým se v týdnech po listopadovém hlasování schvalují výsledky, napsal list v nedávném článku.

USA nemají centrální volební orgán, který by oznamoval výsledky prezidentské volby. Ty se po hlasování potvrzují na úrovni okresů a poté jednotlivých států, přičemž se hlasy často přepočítávají a jakékoli neshody řeší soudy. V letošních volbách je potřeba výsledky definitivně potvrdit do 11. prosince, aby pak mohl o šest dní později hlasovat sbor volitelů.

V posledních letech se přitom množí případy, kdy okresní činitelé odmítají výsledky voleb schválit. Nejvíce pozornosti v této souvislosti přitahuje Georgia, kde podle listu Atlanta Journal-Constitution taková situace od minulých voleb nastala v devíti okresech. K potenciálnímu zmatku by přitom v listopadu stačilo zablokování procesu v jediném okrese, uvádí NYT.

Průtahy a právní nejistota

Volební komise v klíčovém státě tento měsíc schválila předpis, který umožňuje okresním komisím spustit „důvodné vyšetřování“, mají-li pochybnosti o průběhu hlasování. Fungování nového pravidla není příliš jasné a komise mají stále povinnost nahlásit výsledky do týdne od hlasování. Podle některých pozorovatelů ale úprava předpisů zvyšuje riziko vykolejení volebního procesu.

„Rozhodně se obávám, že uvidíme hodně pokusů, jak narušit proces počítání hlasů,“ řekl deníku The Guardian profesor z Newyorské univerzity Richard Pildes, který se specializuje na volební právo.

Pokud by na podzim k zablokování výsledků v některém státě došlo, mohlo by to Trumpovu táboru poskytnout munici, která mu před čtyřmi lety chyběla. Přesto se Pildes a další experti domnívají, že i tentokrát americký systém ve zkoušce obstojí. Zároveň varují, že hrozba je zjevná a že zpochybňování voleb může napáchat značné škody, i když nepovede ke změně výsledků.

„Když máte tak krátké lhůty, průtahy nás mohou opravdu dostat do určité právní nejistoty,“ řekla NYT právnička Jessica Marsdenová, která působí v aktivistické skupině Protect Democracy. „Aktéři s nekalými úmysly se to mohou snažit zneužít,“ dodala.