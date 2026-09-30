„Mohli ho zastavit,“ řekl Trump o svých předchůdcích v prezidentském křesle na adresu Kima. Reagoval tak na otázku, proč KLDR může mít jaderné zbraně, ale Írán ne.
USA společně s Izraelem letos v únoru napadly Írán s deklarovaným cílem zabránit islámské republice získat nukleární zbraně. Teherán dlouhodobě tvrdí, že jeho atomový program je výhradně mírový.
„Shodou náhod je Kim Čong-un mým přítelem. Je to můj přítel. Má rád Trumpa. Nemá rád hodně ostatních lidí. Jsem asi jediným člověkem na světě, kterého má rád. A já mám rád jeho,“ řekl Trump o severokorejském diktátorovi.
Trump uvedl, že Kim má „docela veliký“ jaderný arzenál. „Ne jako my, ale nukleární zbraně má,“ řekl. Poznamenal, že všechno ale bude v pořádku. „Dokud tady budu, tak to s ním bude dobré. Proč? Protože mě uznává a má mě rád,“ dodal.
Severní Korea dlouhodobě usiluje o to, aby byla uznána jako jaderná velmoc. Trump už dříve hovořil o tom, že tato země dosud vyrobila 57 jaderných zbraní. Podle jihokorejského ministerstva obrany je však severokorejský arzenál podstatně větší a čítá 80 až 120 hlavic.