Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Přítel Kim má velký jaderný arzenál, ale svět se nemusí bát, dokud tu jsem já, řekl Trump

Autor: ,
  7:08aktualizováno  7:08
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Kim Čong-un (vpravo) a Donald Trump v demilitarizované zóně mezi oběma Korejemi...

Kim Čong-un (vpravo) a Donald Trump v demilitarizované zóně mezi oběma Korejemi (30. června 2019) | foto: ČTK

Donald Trump a Kim Čong-un v demilitarizované zóně při setkání v červnu 2019
Prezident USA Donald Trump se krátce sešel se severokorejským vůdcem Kim...
Summit amerického prezidenta Donalda Trumpa a vůdce KLDR Kim Čong-una v Hanoji...
Summit amerického prezidenta Donalda Trumpa a vůdce KLDR Kim Čong-una v Hanoji...
30 fotografií
Severní Korea má „docela velký“ jaderný arzenál. Prohlásil to americký prezident Donald Trump s tím, že všechno bude v pořádku, dokud bude on v Bílém domě. Trump severokorejského vůdce Kim Čong-una zároveň označil za svého přítele.

„Mohli ho zastavit,“ řekl Trump o svých předchůdcích v prezidentském křesle na adresu Kima. Reagoval tak na otázku, proč KLDR může mít jaderné zbraně, ale Írán ne.

USA společně s Izraelem letos v únoru napadly Írán s deklarovaným cílem zabránit islámské republice získat nukleární zbraně. Teherán dlouhodobě tvrdí, že jeho atomový program je výhradně mírový.

„Shodou náhod je Kim Čong-un mým přítelem. Je to můj přítel. Má rád Trumpa. Nemá rád hodně ostatních lidí. Jsem asi jediným člověkem na světě, kterého má rád. A já mám rád jeho,“ řekl Trump o severokorejském diktátorovi.

Trump uvedl, že Kim má „docela veliký“ jaderný arzenál. „Ne jako my, ale nukleární zbraně má,“ řekl. Poznamenal, že všechno ale bude v pořádku. „Dokud tady budu, tak to s ním bude dobré. Proč? Protože mě uznává a má mě rád,“ dodal.

Severní Korea dlouhodobě usiluje o to, aby byla uznána jako jaderná velmoc. Trump už dříve hovořil o tom, že tato země dosud vyrobila 57 jaderných zbraní. Podle jihokorejského ministerstva obrany je však severokorejský arzenál podstatně větší a čítá 80 až 120 hlavic.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.