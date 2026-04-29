Trump před britským králem poprvé mluvil o Íránu. Řekl, že vojensky vyhrál

Autor: ,
  7:29aktualizováno  7:29
Americký prezident Donald Trump na státní večeři s britským králem Karlem III. a dalšími hosty řekl, že Spojené státy vojensky porazily Írán. Šlo o Trumpovo první veřejné vyjádření k této věci během Karlovy nynější návštěvy v USA.
Britský král Karel III. na společné státní večeři s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. (29. dubna 2026) | foto: Reuters

„Toho konkrétního protivníka jsme vojensky porazili,“ řekl Trump během večeře v Bílém domě. „Karel se mnou souhlasí ještě více než já sám - nikdy nedovolíme, aby ten protivník měl jadernou zbraň,“ dodal americký prezident.

Trump se ostře vymezuje vůči svým evropským spojencům v NATO, včetně Británie, kvůli tomu, že se odmítli aktivně zapojit do války s Íránem vedené Spojenými státy a Izraelem.

Britský premiér Keir Starmer nedávno řekl, že Británie se bez ohledu na jakkoli silný tlak nenechá zatáhnout do války, a kritizuje americkou blokádu íránských přístavů a pobřeží. Ohrazuje se ale i proti íránské blokádě Hormuzského průlivu.

Karel III. s chotí Camillou čtyřdenní návštěvu Spojených států zahájil v pondělí.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

