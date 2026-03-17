Budu mít tu čest získat Kubu, věří Trump. Mluvil o osvobození, více neupřesnil

  6:52
Americký prezident Donald Trump v úterý uvedl, že věří, že bude mít tu čest získat Kubu. Šéf Bílého domu své prohlášení dále neupřesnil. Před novináři hovořil podle agentur také o osvobození ostrova. Trump v minulých týdnech vyjádřil přesvědčení, že kubánská vláda brzy padne.
Donald Trump (15. března 2026) | foto: ČTK

Americký prezident podle AFP mluvil o tom, že karibský ostrov „získá tím či oním způsobem“. Dříve v úterý Trump řekl, že si Kuba přeje uzavřít dohodu se Spojenými státy. Washington ji podle něj buď brzy uzavře, nebo udělá to, co považuje za nezbytné.

Kuba letos přišla o své dva hlavní dodavatele ropy, Venezuelu a Mexiko. Trump na začátku ledna nařídil zastavit venezuelské dodávky ropy na Kubu poté, co USA unesly venezuelského prezidenta Nicoláse Madura. Na konci ledna šéf Bílého domu podepsal dekret, podle něhož hrozí cla každé zemi, která by ropu na Kubu dodávala. To od dodávek odradilo Mexiko, které podle prezidentky Claudie Sheinbaumové stále vyjednává s USA o povolení ropu tam dovážet.

Ostrovní země čelí jedné z nejhorších ekonomických krizí za poslední desítky let. Kvůli nedostatku ropy musela Kuba zavést řadu restriktivních opatření a výrazně omezila základní služby. Vedle toho se ostrov potýká s každodenním omezením dodávek elektrického proudu. V úterý se celá Kuba podle agentur znovu ocitla bez dodávek elektřiny, když selhala rozvodná síť.

Trump se v posledních týdnech o Kubě vyjadřuje opakovaně. Řekl například, že kubánská vláda padne velmi brzy. Rovněž prohlásil, že by mohlo dojít k „mírovému převzetí Kuby“ ze strany Spojených států, načež dodal, že to „možná nebude mírové převzetí.“

from slack

