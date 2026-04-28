Šálek čaje a prohlídka včelího úlu. Trump přivítal v Bílém domě krále Karla III. s chotí

Autor: ,
  7:09
Americký prezident Donald Trump s první dámou Melanií v pondělí v Bílém domě přivítali britského krále Karla III. s chotí Camillou. Královský pár dorazil do Spojených států dvě a půl století poté, co bývalá kolonie vyhlásila nezávislost na britském impériu a letos oslavuje toto významné výročí.

Dlouho plánovaná čtyřdenní oficiální návštěva má upevnit vztahy mezi oběma zeměmi v době, kdy Trump kritizuje britského premiéra Keira Starmera mimo jiné za to, že odmítá podpořit USA ve válce s Íránem.

Americký prezident Donald Trump s první dámou Melanií v pondělí v Bílém domě přivítali britského krále Karla III. s chotí Camillou. (27. dubna 2026)
Oba páry se po přivítání odebraly do Bílého domu na společný šálek čaje. Poté je čekala prohlídka nového včelího úlu, který v podobě zmenšeniny Bílého domu v zahradě prezidentského sídla minulý týden otevřela Trumpova žena. Královský pár následně zamířil na recepci na britské ambasádě ve Washingtonu, uvedla televize CNN.

Monarcha dorazil do USA v době, kdy se Trump ostře vymezuje vůči svým evropským spojencům v NATO včetně Británie kvůli tomu, že se odmítli aktivně zapojit do války s Íránem vedené USA a Izraelem. Trump ministerského předsedu Starmera opakovaně kritizoval s tím, že „není Winston Churchill“ a že zničil historicky blízké spojenectví.

Trump také kritizoval britskou dohodu s Mauriciem o předání svrchovanosti nad Čagoskými ostrovy, kde se nachází strategicky důležitá americko-britská letecká základna Diego García. Británie následně pozdržela její uvedení do praxe.

Královský pár podle amerických komentátorů může díky Trumpově pozitivnímu vztahu k britským panovníkům a obecně symbolům monarchie za pomoci „měkké diplomacie“ přispět ke zlepšení aktuálně napjatých vztahů.

Karlova cesta je první státní návštěvou britského panovníka v USA od roku 2007, kdy jeho matka, královna Alžběta II., absolvovala čtvrtou státní návštěvu Spojených států během své vlády.

Vstoupit do diskuse

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.