„Dva američtí občané tragicky ztratili své životy následkem tohoto demokraty způsobeného chaosu,“ uvedl Trump. Ve městě na počátku ledna zastřelil agent Úřadu pro imigraci a cla (ICE) Renée Goodovou, o uplynulém víkendu federální agenti zastřelili Alexe Prettiho. Agentura Reuters k Trumpovu vyjádření poznamenala, že prezident neprojevil žádné známky ústupku.
Naopak v nedělním rozhovoru s WSJ Trump řekl, že jeho vláda vše přezkoumává a že možné je i stažení agentů. „V určitém okamžiku odejdeme. Odvádíme, odvádí fenomenální práci,“ řekl prezident. Časový rámec odchodů federálních agentů ale neuvedl.
Trumpova vláda už dříve k Prettiho zastřelení uvedla, že agenti stříleli v sebeobraně po napadení. Videozáznamy ale ukazují, že po muži stříleli, když ho už na zemi držela skupina agentů.
Trumpova vláda poslala do Minneapolisu federální imigrační agenty s úmyslem navýšit deportace migrantů. Jednání agentů vyvolalo rozsáhlé protesty, kdy lidé kritizují často brutální postup federálních úřadů. Demonstrace se konají i v dalších amerických městech.