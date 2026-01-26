Střelba v Minneapolisu je chaos vyvolaný demokraty, prohlásil Trump

Zastřelení dvou lidí federálními agenty v americkém Minneapolisu je podle republikánského prezidenta Spojených států Donalda Trumpa důsledkem demokraty vyvolaného chaosu. V noci na pondělí to napsal na své sociální síti Truth Social. List The Wall Street Journal (WSJ) mezitím zveřejnil rozhovor s Trumpem, ve kterém prezident řekl, že jeho vláda přezkoumává vše týkající se střelby v tomto městě, zároveň naznačil ochotu imigrační agenty z oblasti Minneapolisu stáhnout.
„Dva američtí občané tragicky ztratili své životy následkem tohoto demokraty způsobeného chaosu,“ uvedl Trump. Ve městě na počátku ledna zastřelil agent Úřadu pro imigraci a cla (ICE) Renée Goodovou, o uplynulém víkendu federální agenti zastřelili Alexe Prettiho. Agentura Reuters k Trumpovu vyjádření poznamenala, že prezident neprojevil žádné známky ústupku.

Naopak v nedělním rozhovoru s WSJ Trump řekl, že jeho vláda vše přezkoumává a že možné je i stažení agentů. „V určitém okamžiku odejdeme. Odvádíme, odvádí fenomenální práci,“ řekl prezident. Časový rámec odchodů federálních agentů ale neuvedl.

Trumpova vláda už dříve k Prettiho zastřelení uvedla, že agenti stříleli v sebeobraně po napadení. Videozáznamy ale ukazují, že po muži stříleli, když ho už na zemi držela skupina agentů.

Trumpova vláda poslala do Minneapolisu federální imigrační agenty s úmyslem navýšit deportace migrantů. Jednání agentů vyvolalo rozsáhlé protesty, kdy lidé kritizují často brutální postup federálních úřadů. Demonstrace se konají i v dalších amerických městech.

