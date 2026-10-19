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Co Putin na Trumpa má? ptá se Pelosiová po pozastavení protiruských sankcí

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  9:59
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Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...

Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské základně v Anchorage na Aljašce (15. srpna 2025) | foto: Reuters

Šéfka Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová
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Nancy Pelosiová s Donaldem Trumpem na jeho inauguraci 20. ledna 2017
Vladimir Putin a Donald Trump na summitu na Aljašce (15. srpna 2025)
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Bývalá předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová opět ostře zkritizovala Donalda Trumpa. Připomněla svoji větu, že v jeho případě „všechny cesty vedou k Putinovi“. Reagovala na Trumpovo zrušení nových protiruských sankcí. Krok označila za kapitulaci. Rozhodnutí Bílého domu odsoudil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Pelosiová připomněla, že přesně 16. října 2019 Trumpovi řekla, že s ním „všechny cesty vedou k Putinovi“. O sedm let později, 16. října 2026, prezident podepsal exekutivní příkaz, kterým zrušil nové protiruské sankce.

Kongres je přitom schválil teprve minulý měsíc. Podle Pelosiové tím uráží americkou demokracii i armádu, zvlášť když Rusko pomáhá Íránu s útoky na americké jednotky.

V příspěvku uvedla, že se připojuje k republikánským senátorům a odsuzuje tuto „kapitulaci před ruským diktátorem, který na Ukrajině masakruje nevinné civilisty“.

Opět tak položila otázku, co přesně Putin na Trumpa má, že je ochoten zrazovat americké hodnoty. Na rušení sankcí reagoval i Volodymyr Zelenskyj. Tlak na Moskvu podle něj polevuje a ustupování Putina jen povzbuzuje k dalším útokům.

Kritika přichází v době, kdy Moskva usiluje o jednání s USA bez účasti Ukrajiny. Putin navrhl summit s Trumpem a čínským lídrem Si Ťin-pchingem na listopadovém zasedání APEC v Číně.

Cílem má být dojednání konce války bez Zelenského. Kreml jednání potvrdil a Bílý dům připouští, že by Trump mohl být myšlence nakloněn.

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