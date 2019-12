Donald Trump obžalován. O jeho odvolání z funkce rozhodne senát po Vánocích

WASHINGTON/PRAHA Americký prezident Donald Trump byl obžalován Sněmovnou reprezentantů ze zneužití pravomocí a bránění Kongresu ve vyšetřování. Po Andrewovi Johnsonovi a Billu Clintonovi se tak stal třetí hlavou USA, která skončila v procesu impeachmentu před senátním soudem.

Výsledek středeční hlasování o obžalobě prezidenta USA byl předem jasný. Dostatečná většina poslanců Demokratické strany se již v průběhu úterý vyjádřila, že impeachment Donalda Trumpa podpoří. Ze 435 kongresmanů obžalobu prezidenta podpořilo 229,proti bylo 197. Čtyři členové dolní komory se udrželi.



Celý proces impeachmentu začal kvůli telefonátu Donalda Trumpa s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Šéf Bílého domu v něm žádal, aby Ukrajinci zahájili vyšetřování společnosti Burisma, které předsedal syn Trumpova protivníka a bývalého viceprezidenta Joea Bidena a jež byla podezřelá z korupce. Při vyšetřování v Kongresu zatím zaznělo, že Trump pozdržel vojenskou pomoc Ukrajině ve výši 400 milionů dolarů, dokud Kyjev nebude spolupracovat. Trump tak zneužil svou pozici k politickému boji.

Prezident navíc také bránil vyšetřování tím, že zakázal všem pracovníkům Bílého domu, aby svědčili před kongresovými výbory, a zároveň odmítl poskytnout jakékoliv dokumenty. Kongresmani se tak rozhodli Trumpa obžalovat i za to.

Koláž Proces odvolání Donalda Trumpa.

Před Trumpem se do podobné situace dostali jen dva prezidenti. Bill Clinton byl zažalován v roce 1998 kvůli lhaní v kauze svého milostného poměru se stážistkou Bílého domu. Senát ale tehdy žalobu neschválil. V roce 1868 čelil impeachmentu prezident Andrew Johnson, ale i jeho Senát osvobodil, byť odvolání unikl jen o dva hlasy. Republikánský prezident Richard Nixon v roce 1974 sám rezignoval kvůli politické aféře Watergate ještě před ústavní žalobou.

Co dál?

Proces odvolání prezidenta tímto vstoupil do čtvrté a závěrečné fáze. O osudu Donalda Trumpa budou po Vánocích rozhodovat senátoři, ze kterých se stane porota jako při soudním procesu. Předsedat horní komoře v tuto chvíli nebude viceprezident Mike Pence, ale předseda nejvyššího soudu USA John Roberts.

K tomu, aby byl šéf Bílého domu odstraněn z funkce, je potřeba dvou třetin senátorů. A vzhledem k tomu, že většinu mají v horní komoře Trumpovi republikáni, je na výsost jasné, že prezident ve funkci zůstane. Předseda republikánů v senátu Mitch McConnell neočekává, že by se kterýkoliv ze senátorů rozhodl hlasovat proti prezidentovi.

Hraje se tak pouze o to, jak bude senátní proces dlouhý a koho se demokratům podaří dostat ke slyšení. Šéf demokratů v senátu Chuck Schumer již tento týden navrhl, aby vystoupili personální šéf Bílého domu Mick Mulvaney (ten jako první uvedl, že se prezident Trump dopustil v případu Ukrajiny „quid pro quo“) a bývalý poradce pro národní bezpečnost John Bolton. Zdá se však, že McConnell jako „bič republikánské většiny“ nic takového nepřipustí. Mohlo by to totiž poškodit veřejné mínění o prezidentu Trumpovi, což by v roce voleb nemuselo dopadnout dobře.