Trump se opět sešel s prezidentem Siem. Mluví o fantastických obchodních dohodách

  7:03aktualizováno  7:03
Americký prezident Donald Trump se v pátek v Pekingu druhým dnem setkal se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem, informují tiskové agentury. Čínský vůdce šéfa Bílého domu uvítal podáním ruky v zahradách uzavřeného vládního komplexu Čung-nan-chaj, kde se oba nechali vyfotografovat. Po společném pracovním obědě Trump oficiální návštěvu Číny ukončí a odletí zpět do Washingtonu.
Si Ťin-pching na jednání se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem v Pekingu. (14. května 2026) | foto: ČTK

Trump podle agentur prohlásil, že v Číně uzavřel „fantastické obchodní dohody“. Čínské ministerstvo zahraničí v pátek bez dalších podrobností uvedlo, že Trump a Si během čtvrtečních jednání dosáhli „řady nových dohod“.

Oba lídři se rovněž shodli, že budou náležitě zohledňovat vzájemné obavy a posílí komunikaci a koordinaci v mezinárodních a regionálních otázkách, uvedl resort s tím, že rozhovory „podpořily vzájemné porozumění a prohloubily vzájemnou důvěru“.

Peking v pátek také v souvislosti se summitem prezidentů vyzval k úplnému příměří na Blízkém východě a k co nejrychlejšímu znovuotevření Hormuzského průlivu.

„Námořní trasy musí být co nejdříve znovu otevřeny, jak žádá mezinárodní společenství (...) Co nejdříve musí být zavedeno úplné a trvalé příměří,“ uvedlo podle agentury AFP čínské ministerstvo zahraničí v prohlášení.

Trump k otázce Íránu podle agentury Reuters řekl, že s jeho protějškem „urovnali řadu různých problémů, které by jiní lidé vyřešit nedokázali“. Uvedl také, že mají velmi podobný názor na to, jak konflikt ukončit; nechtějí, aby Teherán získal jadernou zbraň, a „chtějí mít otevřený“ Hormuzský průliv.

V rozhovoru s Fox News, který tato televizní stanice odvysílala v noci na pátek, Trump mimo jiné řekl, že mu s Íránem dochází trpělivost, a zopakoval, že by Teherán měl uzavřít mírovou dohodu.

