První žena v historii. Personální šéfkou Bílého domu bude vedoucí Trumpovy kampaně

To, že Trump svěří významnou funkci v Bílém domě právě Wilesové, není překvapivé. Americká média ještě během předvolební kampaně často zmiňovala, že by se právě ona mohla stát personální šéfkou. Wilesové se totiž připisuje velký kredit za to, že vedla zdaleka nejdisciplinovanější a nejlépe povedenou kampaň, píše Reuters.

Během kampaně dokázala Wilesová to, co se podařilo jen málokomu jinému. Pomáhala kontrolovat Trumpovy impulsy – ne tím, že by ho kárala nebo poučovala. Získala si jeho respekt a ukázala mu, že je lepší, když se jejími radami bude řídit. Sama se ale dosud s případnou rolí personální šéfky nespojovala. Do značné míry se vyhýbala pozornosti a dokonce odmítla vzít mikrofon a promluvit, když Trump ve středu brzy ráno oslavoval své vítězství v prezidentských volbách.

„Susie je tvrdá, chytrá, inovativní a je všeobecně respektovaná. Bude i nadále neúnavně pracovat na tom, aby Amerika byla opět skvělá,“ uvedl Trump v prohlášení. „Je to zasloužená čest, že Susie bude vůbec první ženou v historii Spojených států, která se stane šéfkou generálního štábu. Nepochybuji o tom, že na ni bude naše země hrdá,“ dodal zvolený prezident.

Úspěšní šéfové štábů slouží jako prezidentovi důvěrníci, pomáhají vykonávat jeho agendu a určovat, s kým bude politik trávit svůj čas a s kým bude mluvit. Podle Chrise Whippla, který ve své knize The Gatekeepers podrobně popisuje, jak role šéfa Bílého domu formuje a definuje prezidentský úřad, je šéf štábu naprosto zásadní pro efektivní fungování Bílého domu.

„Pozitivní je, že ukázala, že Trumpa dokáže řídit, že s ním spolupracuje a dokáže mu někdy říkat tvrdou pravdu, ne jen to, co chce slyšet. A to je opravdu důležité,“ řekl Whipple. „Mínusem je, že nemá žádné zkušenosti s Bílým domem a ve Washingtonu nepracovala už 40 let,“ dodal.

Soudržný tým

Najmutí Wilesové je prvním důležitým rozhodnutím Trumpa jako zvoleného prezidenta a může být určující zkouškou jeho nastupující administrativy, protože musí rychle vytvořit tým, který mu pomůže řídit obrovskou federální vládu. Wilesová do této funkce nepřináší mnoho zkušeností s federální vládou, ale má blízký vztah se zvoleným prezidentem, dodává Reuters.

Trump během svého prvního prezidentského mandátu vystřídal čtyři personální šéfy, což je dosud rekordní počet. Mnoho špičkových asistentů Trump během svého prvního funkčního období vyhnal, protože jim údajně vadilo, že je republikánský prezident řídí a povyšuje se nad ně. Jiní se zapletli do ideologických sporů uvnitř roztříštěného Západního křídla.

Trumpovi spolupracovníci nyní vidí naději, že výběr Wilesové je znamením, že zvolený prezident usiluje o vytvoření soudržnějšího týmu. Ten i přesto téměř jistě zůstane méně konvenční než skupiny jeho demokratických i republikánských předchůdců.

Republikán Trump v úterních prezidentských volbách porazil demokratickou kandidátku a nynější viceprezidentku Kamalu Harrisovou. Ta už Trumpovo vítězství uznala a k návratu do Bílého domu mu pogratulovala.