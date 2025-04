Ve srovnání se sondáží provedenou před třemi týdny se Trumpova popularita snížila o další jeden procentní bod.

Trump na začátku svého druhého funkčního období ohromil své politické soupeře tím, že podepsal desítky exekutivních příkazů, jimiž rozšířil svůj vliv jak na vládní úřady, tak na soukromé instituce, jako jsou univerzity či právnické firmy.

Trump je stále populárnější, než byl většinu času jeho předchůdce v prezidentském úřadu Joe Biden. Průzkum agentury Reuters ale ukazuje, že mnoha Američanům vadí jeho snahy trestat univerzity, které považuje za příliš liberální, či to, že se sám dosadil do čela Kennedyho centra, významné kulturní instituce ve Washingtonu.

Přibližně 83 procent z více než 4 300 respondentů uvedlo, že americký prezident se musí řídit rozhodnutími federálních soudů, i když se mu nelíbí. Představitelé Trumpovy administrativy by mohli čelit obvinění kvůli tomu, že se nepodřídili rozsudku federálního soudu, který zastavil deportace údajných členů venezuelského gangu, kteří neměli možnost se proti svému vyhoštění odvolat.

Na 57 procent dotazovaných, včetně třetiny republikánů, nesouhlasilo s tvrzením, že „je v pořádku, aby americký prezident zastavil financování univerzit, pokud nesouhlasí s tím, jak je univerzita vedena“. Trump s argumentem, že selhávají v boji proti antisemitismu na akademické půdě, pozastavil univerzitám vyplacení miliard dolarů ve federálních grantech.

Podobný podíl respondentů, 66 procent, uvedl, že si nemyslí, že by prezident měl mít kontrolu nad předními kulturními institucemi, jako jsou muzea a divadla. Trump v březnu nařídil muzejnímu komplexu Smithsonian Institution, který je významným výstavním prostorem spojeným s historií a kulturou Spojených států, aby odstranil „nevhodnou, rozdělující nebo protiamerickou ideologii“.

Průzkum dále ukázal, že v celé řadě otázek, od inflace a přistěhovalectví až po daně a právní stát, převažují Američané, kteří s Trumpem nesouhlasí, nad těmi, kteří jeho konání schvalují. V oblasti imigrace, kde má nejsilnější podporu, schvalovalo Trumpovy kroky 45 procent respondentů a 46 procent s ním nesouhlasilo.

Přibližně 59 procent respondentů, včetně třetiny republikánů, uvedlo, že Amerika ztrácí na globální scéně důvěryhodnost.

Podle tří čtvrtin dotazovaných by se Trump neměl ucházet o třetí funkční období, což je cesta, kterou by se Trump podle svých slov rád vydal, ačkoliv mu to americká ústava zakazuje. Většina republikánských respondentů, 53 procent, uvedla, že Trump by neměl usilovat o třetí funkční období.