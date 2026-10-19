19. října 2026 12:45, aktualizováno 12:45
Trump přiznal, že se líčí sám. Takto si udržuje svou oranžovou tvář
Americký prezident Donald Trump čelí dlouhodobě posměchu kvůli své zářivě oranžové tváři. Nyní otevřeně přiznal, že za jeho vizáží nestojí žádný tým profesionálů, protože si make-up nanáší výhradně sám. Vlastní líčení obhajuje tím, že by bez něj na kamerách vypadal jako mrtvola. Detailní záběry na jeho svítící obličej, bílé kruhy kolem očí a neopálený krk ale ukazují, že k profesionální vizáži má jeho práce ještě hodně daleko.