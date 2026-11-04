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Hororový večer pro Trumpa, jatka pro republikány, hodnotí světová média volby

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  11:42
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O hororovém večeru pro amerického prezidenta Donalda Trumpa, jatkách pro republikány, modrém tsunami či demokratickém bojovníkovi, který se znovu postavil na nohy. Tak o porážce republikánů v úterních volbách do Kongresu píší španělská, italská a argentinská média.

Podle argentinského listu La Nación přinesly klíčové volby do Kongresu Trumpovi večer jako z noční můry. „Demokraté vyrvali republikánům většinu v Senátu i Sněmovně reprezentantů, což pro prezidenta představuje tvrdou ránu s nedozírnými důsledky,“ píše deník, podle něhož to zásadně poznamená poslední dva roky osmdesátiletého politika v Bílém domě.

„Pro republikány to byla vyložená jatka, tvrdé potrestání amerického prezidenta a historický večer,“ hodnotí španělský list El País, podle něhož demokraté Trumpovi vrátili úder plnou silou – jako bojovník, který se po porážce znovu zvedl ze země.

Deník tak zřejmě narážel na to, že demokraté vyhráli i v řadě států, které patří k republikánským baštám, v nichž Trump ještě v prezidentských volbách v roce 2024 jasně zvítězil.

„Modré tsunami smetlo republikány, ponížilo prezidenta Trumpa a vlilo Americe novou krev do žil,“ konstatuje zase italský list La Stampa, který píše také o jednoznačném a drtivém výsledku, díky němuž demokraté ovládnou obě komory amerického parlamentu. Ve Sněmovně reprezentantů by podle odhadů amerických médií mohli mít kolem 258 křesel a v Senátu 54.

„Trump skutečně směřoval k historickému debaklu, který si může přičíst výhradně sám sobě. Tématem, které voliče trápilo nejvíce, totiž byla inflace, kterou vyvolala a dále přiživovala válka s Íránem. Odpovědnost za nespokojenost proto leží přímo na šéfovi Bílého domu a jeho rozhodnutích,“ je přesvědčen další italský deník La Repubblica.

Nyní je podle španělského listu La Vanguardia velkou otázkou, jakého Trumpa uvidí svět po této drtivé porážce. „Mezinárodní situace se stala tak nestabilní, že by Trump v příštích dvou letech svého funkčního období mohl vyvolat katastrofu. Uvidíme, jak ho tato tvrdá porážka emocionálně ovlivní. Zbývají dva roky mezi válkou a mírem,“ míní deník.

Americký prezident Donald Trump během předvolebního shromáždění v Crossroads Arena v Corinthu ve státě Mississippi. (26. října 2026)
Americký prezident Donald Trump vystupuje na předvolebním mítinku na letišti v Salině v Kansasu. (1. listopadu 2026)
Americký prezident Donald Trump přichází na jižní trávník Bílého domu po vystoupení z vrtulníku Marine One ve Washingtonu. (2. listopadu 2026)
Americký prezident Donald Trump si na chvíli sundává čepici při odchodu od Lincolnova památníku ve Washingtonu, kde vystoupil s projevem před volbami do Kongresu. (2. listopadu 2026)
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