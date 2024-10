Putin neuznává Bidena, proto napadl Ukrajinu, řečnil Trump v rozhovoru

Moderátor podcastu Joe Rogan před dvěma lety označil Trumpa za „existenciální hrozbu pro demokracii“ a odmítl s ním dělat rozhovor. Jejich páteční debata se ale nesla ve vřelém duchu, zmínili se například o společných přátelích, jako je miliardář Elon Musk, či o zálibě ve sledování MMA zápasů.

Trump navštívil Rogana v texaském Austinu a kvůli interview měl skoro tříhodinové zpoždění na setkání se svými příznivci v Traverse City v Michiganu, který je jedním z rozhodujících států v prezidentských volbách.

Za největší chybu svého prezidentství v letech 2017 až 2021 Trump označil výběr některých podle něj neloajálních spolupracovníků či takzvaných jestřábů podporujících americký intervencionismus. Personální šéf Trumpova Bílého domu John Kelly o exprezidentovi nedávno řekl, že obecně zapadá do definice fašisty.

„Chlap jako Kelly, to byl sice šikanující, ale slabý člověk,“ poznamenal v podcastu Trump ke svým výčitkám ohledně volby spolupracovníků. Svého bývalého poradce pro národní bezpečnost Johna Boltona Trump označil za idiota, ale někdy užitečného. „V určitém ohledu byl dobrý,“ řekl Trump. „Je to cvok... A pokaždé, když jsem musel jednat s nějakou zemí, když viděli, že za mnou stojí tenhle cvok, říkali si: ‚Ty bláho, Trump s námi půjde do války‘. Dělal pro Bushe, když se hloupě pustili do Blízkého východu,“ poznamenal Trump.

Ty malý rakeťáku, oslovil Kim Čong-una

Severokorejskému diktátorovi Kim Čong-unovi Trump podle svých slov řekl, ať si místo budování jaderného arzenálu raději zajde na pláž. Trump tvrdí, že severokorejskému vůdci řekl „ty malý rakeťáku, shoříš v pekle“. „Když jsme skončili, neměli jsme se Severní Koreou problém,“ prohlásil Trump.

Trump také řekl, že na Kima naléhal, aby přestal zbrojit. „Řekl jsem: ‚Pořád vyrábíš jaderné zbraně, nemusíš to dělat. Relaxuj!‘,“ uvedl Trump s tím, že Kimovi nabídl postavit na severokorejském pobřeží bytové domy.

Republikánský exprezident v rozhovoru také zopakoval, že kdyby byl prezidentem, Rusko by si nedovolilo napadnout Ukrajinu. „Řekl jsem: ‚Vladimire, ty tam nepůjdeš,“ řekl Trump Roganovi s odkazem na ruského prezidenta Vladimira Putina. „Mluvil jsem s ním pořád,“ dodal bývalý americký prezident. „Nemůžu vám říct, co jsem mu řekl, protože si myslím, že by to bylo nevhodné. Ale jednou vám to řekne. Nikdy by tam ale nešel,“ prohlásil Trump.

Řekl také, že Putin napadl Ukrajinu, protože „vůbec nerespektuje“ prezidenta Joea Bidena.

Harrisová má nízké IQ, fabuloval

O své soupeřce, viceprezidentce Harrisové, Trump řekl, že má velmi nízké IQ. Miliardáře a majitele sítě X Muska označil za „skvělého chlapíka“ a také uvedl, že by dal místo ve svém kabinetu Robertu F. Kennedymu mladšímu, který kandidoval jako nezávislý, ale v srpnu podpořil Trumpa.

V rozhovoru exprezident prohlásil, že s Kennedym nesouhlasí v otázkách týkajících se životního prostředí, a proto by ho požádal, aby se věnoval spíš zdravotnictví. Robert F. Kennedy mladší je synovec zavražděného amerického prezidenta Johna F. Kennedyho a zabývá se ochranou životního prostředí. Za pandemie nemoci covid-19 vystupoval proti očkování a podporoval různé konspirační teorie.

Trump v rozhovoru také nevyloučil přítomnost mimozemského života. „Není důvod si nemyslet, že na Marsu a všech těchto planetách není život,“ řekl s odkazem na diskuse, jež vedl s piloty stíhaček, kteří na obloze viděli „velmi podivné“ věci.

Nejzfalšovanější volby, opakoval

Když byl Trump požádán o důkaz, který by podpořil jeho nepravdivé tvrzení, že prezidentské volby v roce 2020 mu byly ukradeny masovými podvody na voličích, odpověděl moderátorovi: „Uděláme to jindy“. „Přinesl bych dokumenty, kterým byste nevěřili, tolik různých dokumentů. Ty volby byly tak zfalšované, že byly nejzfalšovanější,“ prohlásil Trump.

Moderátor na něj přesto naléhal, aby poskytl důkazy. Trump následně tvrdil, že ve Wisconsinu došlo k nesrovnalostem s volebními lístky a že demokraté „použili covid k podvádění“. V jednu chvíli také řekl, že s Bidenem „prohrál o...“, načež se opravil a řekl, že „neprohrál“.

Trump, který čelí tlaku ze strany demokratů, aby stejně jako Harrisová zveřejnil své lékařské záznamy dokládající jeho způsobilost vykonávat prezidentskou funkci, prohlásil, že je podle svých lékařů ve výborné kondici. Při prohlídce, jejíž datum blíže neupřesnil, Trump podle svých slov běžel do kopce na běžícím páse a lékaři konstatovali, že si vedl „neuvěřitelně“ dobře. „Měl jsem pocit, že bych dokázal běhat celý den,“ uvedl Trump a dodal, že ale běhání na páse pokládá za „strašně nudné“ a raději se udržuje fit hraním golfu.