Jak „špion“ Trump (ne)nahlédl do Si Ťin-pchingova zápisníku

„Video, na kterém prezident Trump během večeře v Pekingu nahlíží do poznámkového bloku Si Ťin-pchinga, se stalo virálním. Jakmile Si Ťin-pching vstal, Trump se podíval do jeho zápisníku,“ říká moderátorka pákistánské televizní stanice Ary News.
A skutečně, video řeší ve velkém i sociální sítě. Například jeden uživatel ho označil za video dne. „Jasný, Trump mluví plynně mandarínsky,“ glosuje další z uživatelů. „V čínštině si toho asi moc nepočetl. O jeho charakteru to vypovídá všelicos,“ odsoudil další z přispěvatelů na síti X.
Podle dostupných informací se ale jedná o desky, které patřily americkému státníkovi. Z videa je patrné, že se na nich nachází pečeť Bílého domu a navíc je pak Trump vzal sebou k řečnickému pultu.
Donald Trump v uplynulých dnech navštívil Čínu v rámci oficiální státnické cesty. S prezidentem Ťin-pchingem probrali vzájemné vztahy a také otázku Tchajwanu. Trump řekl, že americko-čínské vztahy budou lepší než kdy dříve. Svého čínského protějška následně pozval na oficiální návštěvu USA., ta by se měla uskutečnit letos v září.