Trump přijal republikánskou nominaci. V projevu vyzval ke sjednocení Ameriky

Trump se ujal slova v půl páté ráno, příchodu na pódium za zvuků skladby God Bless the U.S.A. předcházel sestřih jeho kariérních úspěchů v prezidentském úřadu i ve světě byznysu. „Rozdíly a rozpory v naší společnosti se musí co nejdříve zacelit. Budu prezidentem pro všechny, hrdě přijímám vaši nominaci jako republikánského kandidáta do voleb. Nebudu prezidentem poloviny naší země, protože vyhrát polovinu Ameriky není žádným vítězstvím. Rozpory v naší společnosti je třeba léčit. Jen to musíme udělat rychle. Nás Američany spojuje jeden osud a jeden úděl. Společně povstaneme, nebo padneme,“ řekl Trump na úvod.

Následně do detailu popsal události ze soboty 13. července, kdy přežil pokus o atentát. „Je to to stále velmi bolestivá vzpomínka,“ uznal. Ocenil práci své ochranky. „Měl jsem na své straně Boha. Pokud bych se na poslední chvíli neohlédl, dnes bych tu nebyl,“ dodal a požádal o minutu ticha za dobrovolného hasiče Coreyho Comperatorea, který při atentátu zemřel. Na pódiu byla v pátek ráno vystavena jeho uniforma a helma.

„Neměli bychom kriminalizovat rozdílné politické názory,“ přešel Trump po dvaceti minutách za mikrofonem k politickým otázkám. Demokratickou stranu vyzval, aby soudy nezneužívala v rámci kampaně. „Pokud demokraté chtějí spojit naši zemi, měli by přestat s honem na čarodějnice. Nejsem to já, kdo ohrožuje demokracii. Já ji naopak zachraňuji,“ prohlásil a za podporu během soudních procesů poděkoval své ženě Melanii i celé rodině.

Od smíření k tvrdým slovům

V projevu Trump nezmínil jméno svého demokratického rivala Joe Bidena, kritiku vždy adresoval „administrativě“ či „té osobě“, zcela vynechal i narážky na zdravotní stav současného prezidenta. „Naše planeta je na prahu třetí světové války,“ prohlásil. Zmínil i Čínu, která podle něj ohrožuje Tchaj-wan.

Řeč přišla na vyřešení migrace, kterou Trump nazval invazí. „Proudí sem lidé z blázinců a věznic, teroristé,“ varoval Američany. Pomohl si grafem, který ukazoval na masivní příliv uprchlíků po konci Trumpa v úřadu.

Slíbil rovněž zavedení vysokých cel na dovoz automobilů ze zahraničí. Všechny tyto plány souzní s programem jeho blízkého spolupracovníka Roberta Lighthizera, který formoval Trumpovu politiku už během prvního období v Bílém domě. Republikánský kandidát na prezidenta v druhé polovině projevu jen shrnoval předvolební sliby z primárek, shrnuje list The New York Times.

Po hodině projevu Trump začal improvizovat, což bylo patrné i z prázdného čtecího zařízení, jak si všimli reportéři zámořských médií. Zmínil svou nedávnou schůzku s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, se kterým jednal o vyřešení konfliktu na Ukrajině. „Viktor je silným lídrem. Když se stanu prezidentem, Rusko nedostane nic. Války dokážu ukončit jediným telefonátem,“ prohlásil Trump.

Za řečnickým pultem strávil Trump hodinu a půl, působil energicky, což je v ostrém kontrastu s dosavadním vystupováním Bidena. „Nikdy nešlo o mne, ale o vás. Říkali vám, abyste se spokojili s málem. Já jsem tu, abych to změnil. Dokud ale budeme bojovat mezi sebou, ničeho nedosáhneme. Každý okamžik, který tady na Zemi máme, je darem od Boha. Nikdy vás nezklamu. Vyhrajeme, vyhrajeme, vyhrajeme!“ rozloučil se za potlesku publika. Na pódiu se k němu poté přidala za zvuků hudby Melania a zbytek rodiny.

Impozantní příchod Melanie Trumpové

Poslední den sjezdu začal v pátek v 1:00 SELČ. Na pódiu se vystřídali například bývalý šéf CIA Mike Pompeo nebo moderátor Tucker Carlson. Ten se pokusil o poněkud nevhodný vtip, když prohlásil, že „jediným politikem ve Washingtonu, který si je opravdu blízký se svou ženou, je J.D. Vance“. Vzhledem k napjatým vztahům Trumpa a jeho ženy Melanie šlo podle zámořských médií o přešlap. Vystoupení jednotlivých řečníků prokládal koncert countryové hvězdy Jasona Aldeana.

V půl čtvrté ráno se Trump objevil ve svém čestném křesle v dějišti sjezdu, doprovázela ho i jeho manželka. Její impozantní příchod podkreslovala skladba Ludwiga Van Beethovena, konkrétně symfonie č. 9 d moll op. 125. Ze strany Trumpové jde o první zapojení do předvolební kampaně. Někdejší první dáma se vyhýbá veřejným vystoupením a svého manžela během primárek takřka nepodporovala. V jednom z rozhovorů však prozradila, že se do kampaně zapojí, až „nastane ten správný čas“.

Nejvýraznějším Trumpovým předřečníkem byla bezpochyby někdejší wrestlingová hvězda Hulk Hogan. Za jásotu publika předvedl i svůj ikonický pohyb, kdy ze sebe serval tričko, pod ním měl červené tílko se jmény Trumpa a Vance.

Navázal na něj Trumpův syn Eric, který se z velké části zaměřil na sérii soudů, kterým jeho otec v poslední době čelí. Sobotní atentát měl podle něj za cíl jediné: umlčet ty, kteří nejsou spokojeni se současným vedením země. Zmínil rovněž vysoké náklady na život napříč Spojenými státy i neutuchající problém ilegální migrace na hranicích s Mexikem. „A tento člověk to všechno napraví,“ ukazoval směrem ke svému otci.

Posledním mužem, který promluvil před republikánským kandidátem, byl šéf organizace UFC Dana White. Svůj projev na rozdíl od Erica zprvu četl z papíru. „Trump je člověkem, který se o své občany umí postarat,“ prohlásil a dodal, že mainstreamová média veřejnosti lžou.

Oznámení viceprezidenta

Jedním z vrcholů celého sjezdu bylo oznámení Trumpova viceprezidenta, kterým je výše zmíněný senátor Vance. Ve středečním projevu slíbil, že bude klást na první místo Američany a jejich potřeby, upřednostňovat pracující lid před obchodníky z Wall Streetu či výstavbu továren. Kritizoval rovněž Čínu a její ekonomický model, který podle Vance prosperuje na úkor Spojených států.

„V malých městech, jako je to moje v Ohiu, nebo v sousední Pensylvánii, nebo v Michiganu, ve státech po celé naší zemi, tamní pracovní místa byla přesunuta do zámoří a děti poslány do války,“ řekl 39letý Vance, který v projevu často dělal dramatické pauzy a dával prostor pro potlesk publika. Několikrát mluvil o svém skromném původu a prohlásil, že „bude viceprezidentem, který nikdy nezapomene, odkud pochází,“ dodal.

Vance opakovaně oslovoval pracující třídu a zmiňoval průmyslové státy. Podle agentury Reuters to jsou právě státy Michigan, Pensylvánie a Wisconsin, ve kterých dosud není jasné, zda se ve volbách přikloní na stranu republikánů či demokratů a mohly by tak být rozhodující pro výsledek listopadových voleb.

Na nominačním sjezdu od pondělí vystoupila celá řada vlivných republikánů, velký ohlas sklidil například Trumpův ekonomický poradce Peter Navarro. A to jen několik hodin poté, co byl propuštěn z vězení na Floridě, kde si odpykával čtyřměsíční trest za to, že odmítl spolupracovat s vyšetřovateli útoku Trumpových příznivců na Kapitol ze 6. ledna 2021, píše AFP.