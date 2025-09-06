Trump uspořádá summit G20 ve svém klubu. Chce, aby přijel Putin i Si

  7:31aktualizováno  7:31
Americký prezident Donald Trump chce příští rok uspořádat summit velkých světových ekonomik G20 ve svém floridském klubu Doral nedaleko Miami. Prohlásil také, že by na schůzce rád uvítal ruského prezidenta Vladimira Putina a čínského prezidenta Si Ťin-pchinga. Polsko dostane pozvání jako pozorovatel.
Donald Trump v Bílém domě během návštěvy jihokorejského prezidenta I Če-mjonga (25. srpna 2025) | foto: ČTK

Americký prezident Donald Trump. (4. září 2025)
Prezident Spojených států Donald Trump se v a japonské Osace sešel s čínským...
„Každý to chce (v Doralu), protože je to hned vedle letiště. Je to nejlepší místo,“ citoval Trumpa portál Politico. „Všechno je krásné,“ dodal Trump o svém klubu.

Agentura Reuters poznamenala, že během svého prvního funkčního období chtěl Trump v Doralu uspořádat jiný globální summit, ale po kritice od vlastní Republikánské strany ohledně vhodnosti místa od takového plánu ustoupil. Nyní Bílý dům tvrdí, že výběr Doralu není ve střetu zájmů, neboť Trumpův klub má nezávislou správu.

Letošní summit G20 se uskuteční v listopadu v Jihoafrické republice. Trump se ho ale nezúčastní, ačkoli ho na něj osobně během květnové návštěvy v Bílém domě pozval jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa. Trumpa na akci zastoupí viceprezident J. D. Vance.

Americký prezident už dříve naznačoval, že se události zřejmě nezúčastní. „Možná pošlu někoho jiného, protože mám velké problémy s Jihoafrickou republikou,“ řekl v červenci. Trump vládu JAR opakovaně kritizoval za přístup k bělošské menšině.

