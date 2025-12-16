Trump má osobnost alkoholika. Mocná žena Bílého domu šokovala rozhovorem

Wilesová během série rozhovorů popsala amerického prezidenta v zákulisí do značné míry tak, jak se prezentuje na veřejnosti – jako silná osobnost, která uvažuje v širokých obrysech, ale často se nezabývá detaily procesů a politiky.
Dodala však, že není tak vzteklý a temperamentní, jak se často tvrdí, i když potvrdila jeho údajnou bezohlednost a odhodlání dosáhnout odplaty vůči těm, které považuje za své politické nepřátele.
„Jsem tak trochu expertka na silné osobnosti,“ řekla v rozhovoru Wilesová, o níž Vanity Fair hovoří jako o nejmocnější ženě Bílého domu. Trump má podle ní „osobnost alkoholika“, i když prezident nepije. Tento osobnostní rys však zná od svého otce, slavného sportovního hlasatele Pata Summeralla, který se utápěl v alkoholu.
„Osobnost vysoce funkčních alkoholiků nebo alkoholiků obecně je přehnaná, když pijí. A tak jsem tak trochu odborník na velké osobnosti,“ řekla. Dodala, že Trump má „názor, že neexistuje nic, co by nedokázal“. Nic, nula, nic,“ řekla Wilesová.
Musk bere ketamin a J.D. Vance je konspirátor
O viceprezidentovi Spojených států J.D. Vanceovi se Wilesová vyslovila, že je „deset let zastáncem konspiračních teorií“. Zmínila také Vanceovu proměnu z kritika Trumpa v jeho prominentního příznivce a naznačila, že se jednalo o promyšlený krok.
„K jeho konverzi došlo, když kandidoval do Senátu,“ řekla Wilesová s odkazem na Vanceovo vítězství v kampani v roce 2022, kdy jako zástupce Ohia získal křeslo v horní komoře Kongresu. „A myslím, že jeho proměna byla trochu více politická,“ dodala.
Upřímná byla také ohledně bývalého neformálního poradce Donalda Trumpa Elona Muska. „Výzvou u Elona je držet s ním krok,“ řekla. „Je přiznaným uživatelem ketaminu. A přes den spí ve spacáku v budově úřadu,“ řekla. „A je to podivín, jak si myslím, že géniové bývají. Víte, není to moc užitečné, ale je to prostě jeho osobnost.“
Šéfka kanceláře Bílého domu zároveň zkritizovala postup ministryně spravedlnosti a bývalé generální prokurátorky Pam Bondiové v případu odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.
Wilesová v rozhovoru řekla, že Bondiová skandál a očekávání veřejnosti podcenila, a ostře zkritizovala způsob, jakým prokurátorka případ vedla.
Falešně zarámovaný útočný článek
Wilesová po zveřejnění série rozhovorů uvedla, že jde o „falešně zarámovaný útočný článek o mně a nejlepším prezidentovi, personálu Bílého domu a kabinetu v historii“.
„Nebyly zohledněny významné souvislosti a mnoho z toho, co jsem já i ostatní řekla o týmu a prezidentovi, bylo z příběhu vynecháno,“ napsala v příspěvku na sociálních sítích. „Po jeho přečtení předpokládám, že se tak stalo proto, aby se o prezidentovi a našem týmu vytvořil převážně chaotický a negativní příběh.“
Výroky, které jí byly připsány, však nepopřela.