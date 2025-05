Paranoia Bílého domu: zavedl detektory lži kvůli úniku informací i za inzerát na řidiče

Záměr najmout řidiče pro Úřad pro personální řízení (OPM) lze jen stěží považovat za cosi utajovaného či přísně tajného. Jeden z úředníků této agentury ostatně v textové zprávě kolegovi zavtipkoval, že informace nakonec stejně bude muset být zveřejněna jako inzerce volného pracovního místa.

Únik informace o plánu najmout šoféra, o nichž jako první informovala agentura Reuters, však byl pro OPM a Bílý dům nepříjemný. Úřad totiž ve stejné době v rámci iniciativy skupiny pro efektivitu vlády Elona Muska snižoval počet federálních pracovníků a propouštěl stovky vlastních zaměstnanců.

Incident podtrhuje odhodlání prezidenta Donalda Trumpa potírat úniky informací do médií, včetně těch týkajících se neutajovaných informací a běžného chodu vlády.

Agentura Reuters hovořila s devíti stávajícími i bývalými zaměstnanci federální vlády za současné Trumpovy administrativy, kteří popsali koordinované úsilí o odhalení úniků informací všeho druhu. Vyšetřování má dvojí účel - zamezit únikům a zároveň odstranit federální zaměstnance, kteří jsou považováni za neloajální Trumpově politické agendě, uvedli čtyři z vládních zaměstnanců.

„Prezident Trump se jasně vyjádřil, že ze strany zaměstnanců federální vlády nebude tolerovat úniky informací do médií, která vydávají falešné zprávy. To dá rozum,“ sdělila Reuters mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová.

V několika vládních agenturách, včetně ministerstva pro vnitřní bezpečnost (DHS), ministerstva spravedlnosti a ministerstva obrany, manažeři oznámili zaměstnancům, že po zveřejnění neutajovaných informací v médiích budou muset podstoupit testy na detektoru lži, sdělilo šest vládních zaměstnanců agentuře.

Výsledky testu na detektoru lži se u amerických soudů zřídkakdy používají jako důkazy, jelikož existují pochybnosti o jejich spolehlivosti.

Manažeři DHS zaměstnancům řekli, že se musejí podrobit testům. Ne nutně kvůli úniku informací, ale kvůli podezření, že by mohli hovořit s médii, uvedli čtyři zdroje z ministerstva. Pracovníkům DHS bylo řečeno, že pokud vyšetření na detektoru lži nepodstoupí, mohli by být propuštěni.

Poté, co do tisku unikly podrobnosti o březnové schůzce na DHS, které se zúčastnila ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová a tehdejší úřadující správce Federální agentury pro krizové situace (FEMA) Cameron Hamilton, nařídili manažeři DHS testy na detektoru lži nejméně čtyřem z účastníků jednání. Uvedli to dva zaměstnanci FEMA, která je součástí DHS. Účastníci včetně Hamiltona podstoupili testy na detektoru lži na Úřadu pro bezpečnost v dopravě (TSA) ve Virginii.

Jeden ze zaměstnanců FEMA dostal placené volno poté, co detektor lži ukázal nejednoznačné výsledky, i když není jasné, zda tento test souvisel s výše zmíněnou schůzkou. Jeden pracovník DHS sdělil Reuters, že dal výpověď poté, co mu bylo nařízeno test na detektoru lži podstoupit, protože se bál, že bude falešně obviněn z úniku informací.

Pracovníci DHS byli vyzváni, aby podepsali dohodu o zachování mlčenlivosti o testech, uvedl další zaměstnanec ministerstva. Ministerstvo na žádost o vyjádření odpovědělo, že se neomlouvá za snahu vymýtit únik informací. „Nezáleží nám na vašem postavení, funkčním období, politické funkci nebo statusu kariérního úředníka. Únik informací vysledujeme a budeme ho stíhat v plném rozsahu zákona,“ sdělil Reuters mluvčí DHS.

Únik informací obecně není trestný, pokud se nejedná o utajované nebo jinak chráněné informace včetně informací o národní bezpečnosti, které mohou ohrozit lidi.

Podle historiků a odborníků na politiku může být někdy únik informací, včetně těch neutajovaných, ve veřejném zájmu. Zároveň však upozorňují, že tyto informace mohou narušit prezidentovu politickou agendu a snížit efektivitu administrativy. „Ne vždy únik informací přispívá k míru, dobré vládě a ústavním svobodám,“ uvedl historik Timothy Naftali, bývalý ředitel Nixonovy prezidentské knihovny v Kalifornii.

Trumpova administrativa kromě zpřísnění pravidel pro zaměstnance usiluje také o širší přístup k záznamům novinářů. V dubnu ministerstvo spravedlnosti usnadnilo prokurátorům, kteří vyšetřují úniky informací do médií, vyžádat si od novinářů záznamy a výpovědi.

Směrnice ministryně spravedlnosti Pam Bondiové změnila politiku ministerstva z doby vlády bývalého prezidenta Joea Bidena. Ta zakazovala prokurátorům zabavovat záznamy telefonních hovorů a e-mailů novinářů, pokud nebyli podezřelí v trestním vyšetřování nesouvisejícím se zpravodajstvím nebo pokud nezískali informace nezákonnými metodami.

Kritici Trumpovy administrativy tvrdí, že vyšetřování úniku informací slouží jako politický nástroj k potlačení toho, co vláda označuje za neloajalitu. Trumpův Bílý dům se tím vysílá jasný signál, že využije veškeré dostupné prostředky k potlačení jakéhokoli úniku informací, který považuje za nepřijatelný, míní Brad Moss, právník v oblasti národní bezpečnosti ve Washingtonu.