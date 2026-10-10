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Bílý dům má novou mluvčí. Stala se jí Katie Zachariaová

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  8:07aktualizováno  8:07
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Nová mluvčí Bílého domu Katie Zachariaová. (14. prosince 2025)

Nová mluvčí Bílého domu Katie Zachariaová. (14. prosince 2025) | foto: Profimedia.cz

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Novou mluvčí Bílého domu bude Katie Zachariaová. Její jmenování v pátek oznámil americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social, přičemž ji nazval svou loajální stoupenkyní. Trump uvedl, že Zachariaová v současnosti pracuje jako poradkyně pro komunikaci právě na platformě Truth Social. Výběr Zachariaové je podle agentury Reuters další připomínkou úzkých vazeb Trumpovy administrativy na jeho širší politické a mediální aktivity.

Zachariaová vystudovala právo a v minulosti se objevovala na obrazovkách konzervativních televizních stanic Fox News a Newsmax jako komentátorka. Krátce také působila jako mluvčí na Ministerstvu vnitřní bezpečnosti, z pozice odešla letos v březnu. V době administrativy prezidenta George W. Bushe absolvovala stáž v Bílém domě.

Trump v sobotním oznámení vyzdvihl její podíl na jeho volebních kampaních, přičemž zdůraznil její roli v takzvaných swing states, tedy státech, kde je rozdělení voličů mezi příznivce demokratů a republikánů velmi těsné. „Rovněž je oddanou fanynkou a členkou MAGA,“ napsal Trump s odkazem na hnutí svých příznivců Učiňme Ameriku opět skvělou (Make America Great Again).

Bývalá mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová pozici opustila v srpnu, přičemž od listopadu bude působit na stanici Fox News jako komentátorka.

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