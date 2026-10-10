Zachariaová vystudovala právo a v minulosti se objevovala na obrazovkách konzervativních televizních stanic Fox News a Newsmax jako komentátorka. Krátce také působila jako mluvčí na Ministerstvu vnitřní bezpečnosti, z pozice odešla letos v březnu. V době administrativy prezidenta George W. Bushe absolvovala stáž v Bílém domě.
Trump v sobotním oznámení vyzdvihl její podíl na jeho volebních kampaních, přičemž zdůraznil její roli v takzvaných swing states, tedy státech, kde je rozdělení voličů mezi příznivce demokratů a republikánů velmi těsné. „Rovněž je oddanou fanynkou a členkou MAGA,“ napsal Trump s odkazem na hnutí svých příznivců Učiňme Ameriku opět skvělou (Make America Great Again).
Bývalá mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová pozici opustila v srpnu, přičemž od listopadu bude působit na stanici Fox News jako komentátorka.