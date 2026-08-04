Žaloba těchto států podaná u amerického soudu pro mezinárodní obchod v New Yorku navazuje na předchozí soudní spory malých amerických podniků. Ty se minulý měsíc v den vstupu cel v platnost soudně domáhaly jejich zrušení.
Americká administrativa koncem července uvalila nová cla ve výši 10 procent a 12,5 procenta na desítky zemí včetně Evropské unie. Jako důvod uvedla nedostatečné úsilí těchto států zabránit vstupu výrobků pocházejících z nucené práce na jejich trhy.
Cla nabyla účinnosti bezprostředně po vypršení platnosti předchozího desetiprocentního globálního cla. Opatření se týká více než 90 procent dovozu zboží do Spojených států.
„Přestože prohrál v každém kroku, Trump se opět pokouší způsobit další chaos pracujícím rodinám a místním podnikům v Oregonu. Za tato nezákonná cla platíme my všichni, nikoli zahraniční vlády,“ uvedl Rayfield ve svém prohlášení.
Trump učinil cla ústředním pilířem své zahraniční i obchodní politiky, a to navzdory výrazné porážce u Nejvyššího soudu USA. Ten 20. února zrušil většinu Trumpových nejrozsáhlejších cel s odůvodněním, že zákon o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích (IEEPA) z roku 1977 neopravňuje prezidenta k jednostrannému uvalování cel na obchodní partnery. Trump na rozhodnutí reagoval další eskalací obchodní války.