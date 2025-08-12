„Zlato nebude podléhat clu!“ napsal Trump. Další podrobnosti neuvedl.
V pátek se cena termínového kontraktu na zlato ve Spojených státech vyšplhala na rekord a dostala se nad 3534 dolarů (přes 74 000 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Reagovala na zprávy, že Washington může uvalit na nejobchodovanější zlaté cihly v USA dovozní cla specifická pro danou zemi.
Cena termínového kontraktu na zlato v pondělí kolem 20:00 SELČ vykazovala pokles 2,4 procenta a pohybovala se těsně nad 3407 USD/oz. Cena kovu k okamžitému dodání pak odepisovala 1,2 procenta na 3354 dolarů za troyskou unci.
Kilogramové zlaté slitky měly dříve z amerických dovozních cel výjimku. Důležitým vývozcem zlata do USA je Švýcarsko, na které Washington uvalil 39procentní clo. Švýcarská asociace producentů a obchodníků působících v oblasti drahých kovů (ASFCMP) minulý týden vyjádřila obavy z negativních dopadů cel na mezinárodní obchod se zlatem.
Prodloužení lhůty pro nezvyšování cel
Trump pak zároveň několik hodin před vypršením termínu podepsal exekutivní příkaz, kterým o 90 dní prodloužil platnost stávajících 30procentních cel na dovoz čínského zboží do Spojených států. Informoval o tom web CNBC. Po úterní půlnoci amerického času (06:01 SELČ) měla cla původně vzrůst o 115 procentních bodů. Novým termínem je podle agentur 10. listopad.
Peking nedlouho poté oznámil, že stejně dlouhou dobu ponechá celní zatížení amerického dovozu na deseti procentech, informovala v pondělí agentura Reuters.
Dvě největší světové ekonomiky tak na poslední chvíli odvrátily opětovnou eskalaci celní války, kterou zažily na jaře krátce po Trumpově návratu do funkce.
Tříměsíční prodloužení se očekávalo už na konci července, kdy se ve Švédsku setkali představitelé obou zemí. Podle zdrojů webu South China Morning Post (SCMP) bylo v plánu, že se oba státy přihlásí k tomu, že na sebe navzájem nebudou uvalovat další cla a že nebudou obchodní válku vyostřovat ani jiným způsobem.
Spojené státy od dubna postupně zvyšovaly dovozní cla na čínské zboží až na 145 procent. Čína reagovala protiopatřeními a postupně zavedla tarify až 125 procent spolu s omezením vývozu strategicky důležitých surovin.
Po úvodním kole jednání v květnu ve Švýcarsku se obě strany dohodly na snížení svých celních sazeb o 115 procentních bodů na 90 dní.