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Trump žádá o prověření zamítnuté žaloby na Hillary Clintonovou

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  7:50aktualizováno  7:50
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Americký prezident Donald Trump na předvolebním shromáždění (3. října 2026)

Americký prezident Donald Trump na předvolebním shromáždění (3. října 2026) | foto: Reuters

Hillary Clintonová svědčí před kongresovým panelem o svých vazbách na zesnulého...
Americký prezident Donald Trump během předvolebního shromáždění v Pinnacle Bank...
Hillary Clintonová svědčí před kongresovým panelem o svých vazbách na zesnulého...
Americký prezident Donald Trump na předvolebním shromáždění (3. října 2026)
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Prezident Spojených států Donald Trump požádal Nejvyšší soud USA o přezkoumání dříve zamítnuté žaloby na svou neúspěšnou demokratickou soupeřku z prezidentských voleb v roce 2016 Hillary Clintonovou. V noci na sobotu o tom informovala agentura Reuters. Republikán Trump Clintonovou, manželku bývalého demokratického prezidenta Billa Clintona, vinil ze spiknutí s někdejším šéfem Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Jamesem Comeyem s cílem ovlivnit volby tím, že spojovali jeho kampaň s Ruskem.

Federální soud Trumpovu žalobu zamítl a navíc Trumpovi a jednomu z jeho právních zástupců uložil sankce ve výši jednoho milionu dolarů (zhruba 22 milionů Kč) za nepodloženou žalobu. Trump se následně odvolal, ale odvolací soud verdikt včetně sankce potvrdil.

Žalobu Trump podal v roce 2022, kdy již nebyl po volební prohře v roce 2020 prezidentem. Trump, který se do Bílého domu vrátil loni v lednu, žaloval vedle Clintonové i další demokraty. Exprezidentova tvrzení ale zpochybnila 966 stránková zpráva, kterou v srpnu 2020 vydal výbor amerického Senátu vedený republikány.

Tato zpráva dospěla k závěru, že Rusko využilo tehdejšího šéfa Trumpova volebního štábu Paula Manaforta a webovou stránku WikiLeaks ve snaze pomoci Trumpovi vyhrát volby v roce 2016. Moskva vměšování do voleb popřela.

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