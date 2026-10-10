Federální soud Trumpovu žalobu zamítl a navíc Trumpovi a jednomu z jeho právních zástupců uložil sankce ve výši jednoho milionu dolarů (zhruba 22 milionů Kč) za nepodloženou žalobu. Trump se následně odvolal, ale odvolací soud verdikt včetně sankce potvrdil.
Žalobu Trump podal v roce 2022, kdy již nebyl po volební prohře v roce 2020 prezidentem. Trump, který se do Bílého domu vrátil loni v lednu, žaloval vedle Clintonové i další demokraty. Exprezidentova tvrzení ale zpochybnila 966 stránková zpráva, kterou v srpnu 2020 vydal výbor amerického Senátu vedený republikány.
Tato zpráva dospěla k závěru, že Rusko využilo tehdejšího šéfa Trumpova volebního štábu Paula Manaforta a webovou stránku WikiLeaks ve snaze pomoci Trumpovi vyhrát volby v roce 2016. Moskva vměšování do voleb popřela.