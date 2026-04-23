Ve svém příspěvku opět opřel do deníku The New York Times a zpravodajské stanice CNN. Kritizoval to, že si obě média myslí, že on sám touží po ukončení války. Trump v této souvislosti poznamenal, že je zřejmě pod nejmenším tlakem, jakému kdy osoba v jeho pozici čelila.
V příspěvku uvedl, že pod tlakem je naopak Teherán. „Čas není na jejich straně!“, napsal. „Íránské námořnictvo leží na dně moře, jejich letectvo je zničené, jejich protiletecké zbraně a radarové vybavení je pryč, jejich vůdci už nejsou s námi, blokáda je dokonalá a pevná a může se to jen zhoršit,“ dodal.
Spojené státy a Izrael 28. února zahájily válku proti Íránu, což Trump zdůvodnil obavami, že by Teherán mohl získat jadernou zbraň.
Írán a jeho spojenci v regionu pak v odvetě začali ostřelovat Izrael a americké cíle i ropnou infrastrukturu v arabských zemích. Írán od března také blokuje Hormuzský průliv, kudy běžně proudí významné světové dodávky ropy a zemního plynu.
Boje dočasně přerušilo příměří, ale dosavadní mírové rozhovory, které hostil Pákistán, nebyly dosud úspěšné. Trump proto nařídil blokádu íránských přístavů, jejímž cílem je omezit zisky íránského režimu z prodeje ropy. Nyní se čeká na nové kolo jednání.