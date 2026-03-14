USA ochrání lodě v Hormuzském průlivu. Trump hrozí zničením ropné infrastruktury

  7:31aktualizováno  7:31
Spojené státy začnou velmi brzy podle amerického prezidenta Donalda Trumpa doprovázet plavidla Hormuzským průlivem, aby je chránily před íránskými útoky. Oznámil rovněž, že jeho armáda zcela zničila vojenské cíle na íránském ostrově Charg, který slouží jako exportní terminál pro 90 procent íránského vývozu ropy. Pohrozil, že nařídí zničit ropnou infrastrukturu na tomto ostrově, pokud bude Írán bránit bezpečnému průchodu lodí Hormuzským průlivem.
Americký prezident Donald Trump na tiskové konferenci ve svém klubu v Doralu na Floridě (9. března 2026) | foto: Reuters

Donald Trump (5. března 2026)
Steve Witkoff s Donaldem Trumpem (9. března 2026)
Zmocněnec prezidenta USA Steve Witkoff a poradce Kremlu Jurij Ušakov v Kremlu...
Americký ministr obrany Pete Hegseth na společné tiskové konferenci s předsedou...
„Rozhodl jsem nezničit ropnou infrastrukturu na tomto ostrově. Pokud by však Írán nebo kdokoli jiný podnikal jakékoliv kroky, které by narušily volný a bezpečný průchod lodí Hormuzským průlivem, okamžitě toto rozhodnutí přehodnotím,“ napsal Trump na své sociální síti Truth Social.

Dopravu v Hormuzském průlivu ochromil konflikt vyvolaný americko-izraelskými útoky na Írán. Průlivem běžně prochází zhruba pětina světových dodávek ropy a zemního plynu.

Íránské ozbrojené síly v reakci na Trumpova slova uvedly, že jakýkoliv útok na íránskou energetickou infrastrukturu povede k útokům na infrastrukturu ropných společností, které v regionu spolupracují se Spojenými státy.

Trump prohlásil, že Írán není schopen bránit cíle, na které se americká armáda rozhodne zaútočit. „Íránská armáda a všichni ostatní, kteří jsou spojení s tímto teroristickým režimem, by udělali dobře, kdyby složili své zbraně a zachránili to, co zbylo z jejich země, což není mnoho,“ napsal americký prezident na síti Truth Social. Írán podle něj nikdy nebude vlastnit jaderné zbraně a nebude schopen ohrožovat Spojené státy.

Obavy z dlouhodobějšího narušení dopravy v Hormuzském průlivu vedly k výraznému nárůstu cen ropy. Severomořská ropa Brent uzavřela páteční obchodování na 103,14 dolaru za barel. Za týden tak zdražila o více než 11 procent, napsala agentura Reuters.

