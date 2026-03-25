Nová Trumpova vášeň: denně sleduje sestřih nejúspěšnějších úderů USA v Íránu

Autor: ,
  21:51aktualizováno  21:51
Každý den od začátku války s Íránem připravují američtí vojenští představitelé prezidentovi Donaldu Trumpovi videosestřih nejúspěšnějších amerických úderů na íránské cíle za posledních 48 hodin. Série klipů, na kterých jsou vidět exploze, má obvykle kolem dvou minut.
Donald Trump. (11. března 2026)

Donald Trump. (11. března 2026) | foto: Profimedia.cz

Donald Trump (15. března 2026)
Teherán dál čelí útokům. (22. března 2026)
Příslušník policejních složek v Teheránu (23. března 2026)
Teherán opět čelil útokům. (23. března 2026)
62 fotografií

Někteří z prezidentových spojenců se v souvislosti s videobrífinkem obávají, že Trump nedostává ucelený obraz o válce, nebo ho nevnímá v plném rozsahu. Píše o tom web stanice NBC News s odvoláním na americké činitele.

Trumpovi spojenci znepokojení vyjadřují navzdory tomu, že tato videa nejsou jediným zdrojem informací o válce, které šéf Bílého domu dostává. Informace získává také při rozhovorech s vysoce postavenými vojenskými a zpravodajskými poradci, zahraničními lídry, včetně izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a spojenců v Perském zálivu, a ze zpráv v médiích, uvádějí zdroje NBC News.

Záběry podle nich přispívají k Trumpově rostoucí frustraci z toho, jak média o válce informují. Republikán poukazuje na úspěchy americké armády, které vidí v denním sestřihu, a v soukromí se ptá, proč jeho administrativa nedokáže lépe ovlivňovat veřejné povědomí o konfliktu. Od svých poradců chce vědět, proč média nezdůrazňují to, co sám vidí na videu.

Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová popřela, že by Trump nedostával úplné informace o vývoji války, co se týče úspěchů i nezdarů. Kdokoliv, kdo byl svědkem rozhovorů, které Trump vede, ví, že prezident aktivně vyhledává názor všech v místnosti a očekává upřímnost od svých předních poradců, řekla Leavittová.

Zatímco diskuze o citlivých vojenských operacích se omezují na menší skupinu, Trump sbírá názory i od širšího okruhu, řekl NBC News jeden z amerických představitelů. Šéf Bílého domu často telefonuje s celou řadou externích poradců, vyslechne si jejich pohled na věc a zjišťuje, jak vnímají veřejné mínění. Podle zdroje všechny vybízí, aby se vyjadřovali otevřeně.

Veřejné mínění o válce je rozděleno podél stranických linií, i když většina voličů se staví proti tomu, jak se Trump k válce postavil, vyplývá z březnového průzkumu stanice NBC News.

Uvnitř Trumpova hnutí MAGA (Učiňme Ameriku opět skvělou) se však válka těší převážné podpoře. Sto procent respondentů, kteří se k hnutí hlásí, vyjádřilo Trumpovi podporu, zatímco 90 procent z nich podporuje jeho válku proti Íránu.

Během předchozích válek, od Vietnamu přes Irák až po Afghánistán, čelily americké administrativy obvinění, že při informování prezidenta podléhaly takzvanému syndromu skupinového myšlení. Vládní a vojenští činitelé podle těchto tvrzení bagatelizovali či zamlčovali nepříjemná fakta či odmítali uznat známky selhávání své strategie, píše NBC News.

Tehdejší prezident Lyndon Johnson si například stěžoval, že televizní zpravodajství o válce ve Vietnamu bylo zavádějící a příliš negativní. Administrativa George Bushe mladšího vyčítala novinářům, že se příliš soustředí na bomby nastražené v autech místo úsilí o obnovu Iráku.

Vstoupit do diskuse

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.