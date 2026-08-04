„Místo toho, aby se soudce zaměřil na pachatele, zaměřil se na ni a na její úřad, a já si myslím, že ztratila nervy. Nevím, co se to sakra stalo,“ tvrdil šéf Bílého domu.
Někdejší trojnásobný olympionik v kanoistice David Hearn čelil obvinění z poškození majetku poté, co se v červnu nově zrekonstruovaného jezírka dotkl.
Pirrová a její zástupce Michael Spence v pátek požádali soudce, aby žalobu Trumpovy administrativy proti Hearnovi zamítl. Podle nich je škoda na jezírku způsobena nekvalitní výstavbou, nikoli vandalismem.
„Pirrová udělala chybu. Jednalo se o vandalismus,“ řekl Trump a dodal, že je z Pirrové „opravdu zklamaný.“
Trump tvrdil, že záznamy z bezpečnostních kamer zachytily osoby, jak rozřezávají nově nainstalovaný hydroizolační materiál kolem bazénu. Dále argumentoval tím, že Pirrová, jeho blízká politická spojenkyně, měla v tomto případu pokračovat.
Trump zahájil rozsáhlou rekonstrukci jezírka krátce před oslavami 250. výročí založení Spojených států. Následné problémy s odlupováním barvy připsal vandalismu.
Jezírko po napuštění zezelenalo kvůli řasám, správa parku kvůli tomu do vody nalila peroxid vodíku, poté se však barva začala odlupovat. V jezírku a jeho okolí bylo nalezeno několik uhynulých kachňat.