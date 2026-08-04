„Složila se jako deštník.“ Trump sepsul prokurátorku za stažení žaloby ohledně jezírka

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  9:36aktualizováno  9:36
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Lidé u zrcadlového jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu, D.C. (3....

Lidé u zrcadlového jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu, D.C. (3. srpna 2026) | foto: Reuters

Donald Trump (3. srpna 2026)
Zrcadlové jezírko u Lincolnova památníku (3. srpna 2026)
Lidé navštěvují zrcadlové jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu, D.C....
Déšť padá na vypuštěné zrcadlové jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu,...
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Americký prezident Donald Trump ostře kritizoval federální prokurátorku Jeanine Pirrovou za to, že stáhla žalobu v případu údajného vandalismu poškození zrcadlového jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu. Prokurátorka podle Trumpových slov pod tlakem soudce „ztratila nervy“ a „složila se jako deštník.“

„Místo toho, aby se soudce zaměřil na pachatele, zaměřil se na ni a na její úřad, a já si myslím, že ztratila nervy. Nevím, co se to sakra stalo,“ tvrdil šéf Bílého domu.

Někdejší trojnásobný olympionik v kanoistice David Hearn čelil obvinění z poškození majetku poté, co se v červnu nově zrekonstruovaného jezírka dotkl.

Pirrová a její zástupce Michael Spence v pátek požádali soudce, aby žalobu Trumpovy administrativy proti Hearnovi zamítl. Podle nich je škoda na jezírku způsobena nekvalitní výstavbou, nikoli vandalismem.

„Pirrová udělala chybu. Jednalo se o vandalismus,“ řekl Trump a dodal, že je z Pirrové „opravdu zklamaný.“

Trump tvrdil, že záznamy z bezpečnostních kamer zachytily osoby, jak rozřezávají nově nainstalovaný hydroizolační materiál kolem bazénu. Dále argumentoval tím, že Pirrová, jeho blízká politická spojenkyně, měla v tomto případu pokračovat.

Trump zahájil rozsáhlou rekonstrukci jezírka krátce před oslavami 250. výročí založení Spojených států. Následné problémy s odlupováním barvy připsal vandalismu.

Jezírko po napuštění zezelenalo kvůli řasám, správa parku kvůli tomu do vody nalila peroxid vodíku, poté se však barva začala odlupovat. V jezírku a jeho okolí bylo nalezeno několik uhynulých kachňat.

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