Soud ale koncem května rozhodl, že o přejmenování kulturní instituce pojmenované po prezidentu Johnu Fitzgeraldovi Kennedym může rozhodnout pouze Kongres. Nařídil proto odstranit Trumpovo jméno z fasády budovy, z jejích webových stránek i z dalších materiálů.
Odvolání Trumpovy administrativy se podle Reuters týká také soudního rozhodnutí, které zablokovalo snahu republikánského lídra uzavřít tuto washingtonskou instituci na dva roky kvůli rekonstrukci.
Kennedyho centrum bylo otevřeno v roce 1971 jako památník prezidenta, který byl zavražděn v roce 1963.