Trump se brání proti rozhodnutí o odstranění jeho jména z Kennedyho centra

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Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa se odvolala proti rozhodnutí federálního soudu, které nařídilo odstranit jméno současného šéfa Bílého domu z názvu Kennedyho centra. Kennedyho centrum doplnilo Trumpovo jméno do svého názvu v prosinci po rozhodnutí správní rady.

Soud ale koncem května rozhodl, že o přejmenování kulturní instituce pojmenované po prezidentu Johnu Fitzgeraldovi Kennedym může rozhodnout pouze Kongres. Nařídil proto odstranit Trumpovo jméno z fasády budovy, z jejích webových stránek i z dalších materiálů.

Odvolání Trumpovy administrativy se podle Reuters týká také soudního rozhodnutí, které zablokovalo snahu republikánského lídra uzavřít tuto washingtonskou instituci na dva roky kvůli rekonstrukci.

Kennedyho centrum nařídilo odstranit ze svého názvu Trumpovo jméno (5. června 2026)
Pohled na budovu Kennedyho centra múzických umění ve Washingtonu, odkud má být na základě soudního rozhodnutí odstraněno jméno prezidenta Donalda Trumpa. (29. května 2026)
Kennedyho kulturní centrum ve Washingtonu se přejmenuje na Trumpovo Kennedyho kulturní centrum. (18. prosince 2025)
Kennedyho kulturní centrum ve Washingtonu se přejmenuje na Trumpovo Kennedyho kulturní centrum. (18. prosince 2025)
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Kennedyho centrum bylo otevřeno v roce 1971 jako památník prezidenta, který byl zavražděn v roce 1963.

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