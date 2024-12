Uděláme vše pro zrušení letního času, je nepohodlný a nákladný, řekl Trump

Letní čas – posunutí hodin o hodinu dopředu během letní poloviny roku, aby se co nejvíce prodloužily večery – se používá v téměř celých Spojených státech od 60. let 20. století. V posledních letech je ale stejně jako v Evropě předmětem diskusí.

Někteří zákonodárci chtějí letní čas úplně zrušit, jiní jsou naopak pro jeho zavedení po celý rok. Pro letní čas se v březnu 2022 jednohlasně vyjádřil i americký Senát, ale ve Sněmovně reprezentantů se nepodařilo najít shodu. Končící prezident Joe Biden k tématu nikdy nezaujal veřejný postoj.

Podporovatelé letního času tvrdí, že by jeho ponechání po celý rok vedlo ke světlejším odpoledním a větší ekonomické aktivitě v zimě, kritici zase argumentují tím, že by děti do školy musely chodit potmě. Řada lidí změnu času dvakrát do roka vidí jako původce problémů se spánkem a příčinu dalších zdravotních problémů.

Letní čas byl v USA v platnosti po celý rok během druhé světové války a také kvůli ropnému embargu v roce 1973. Už o rok později se ale pro jeho nepopularitu vrátilo střídání času.

V EU mělo povinné střídání času skončit předloni. Členské státy se ale nedohodly, který z používaných časů bude platit trvale.